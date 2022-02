Por un video internautas ponen en duda la sexualidad de Sebastián Luttinger, el hijo de Norkys Batista

En días recientes el hijo de la polémica actriz, modelo y animadora venezolana, Norkys Batista, Sebastián Luttinger publicó un video en su cuenta de TikTok que desató una ola de comentarios.

El joven de 16 años de edad posteó este material audiovisual con el cual hizo una voz en off en donde dejó claro que no prefería ni una novia gordita, ni una novia flaquita porque no le gusta el amor.

Esto por su parte, al parecer fue mal interpretado por algunos internautas de la plataforma 2.0 quienes dejaron saber que el adolescente está dando señales de tener atracción hacia personas de su mismo sexo. Otros, por su lado, defendieron al joven y recordaron que la sexualidad de cada quien no tiene porqué ser juzgada y menos dar pie a burlas.

Entre los mensajes, están los siguientes:

Por otro lado, vale la pena destacar y hacer mención a que hace solo un mes, Sebastián llegó a los 16 años de edad, por lo que sigue siendo un menor de edad expuesto a las redes sociales que muchas veces buscan destruir.

por Gossip Vzla.

