Turista rusa publica sus postales de la Isla de Margarita + Fotos #2022

⚓️ Descubierto en 1498 por Cristóbal Colón y llamado así por la hija del rey español Margarita de Austria. 🐚 Las perlas en sí son muy baratas aquí, porque la pesca de perlas está muy desarrollada aquí. Hay muchas tiendas que venden joyas en la ciudad, los lugareños las hacen frente a tus ojos, a veces incluso hacen costura en la playa. 💎 Definitivamente no hay falsificaciones aquí, lo cual es confirmado por guías y residentes locales, verificando la autenticidad de las joyas. No pude resistirme y me compré una joya por $1, y luego otra por $10, y más

Your.mishka Cerca de nuestro hotel hay un camino rocoso que sube, que lleva a una montaña con un faro, 20 minutos de movimientos intensos y puedes ver todo a la vista. Incluso puedes ver el hotel vecino Hesperia 🌤🏨