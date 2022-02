Venezolano que huyó de su país y de China ahora está en Ucrania

1361101

Caracas.- El venezolano Guillermo López contó su historia de cómo huyó de la crisis en Venezuela a China. De ese país, a donde llegó por una oferta laboral, luego salió debido a la pandemia por COVID-19 y ahora vive la invasión rusa en Ucrania, desde el 24 de febrero.

En entrevista a Infobae dijo que junto a su esposa y sus dos hijos viven desde hace dos años en Dnipro, al este de Ucrania, cerca de las regiones separatistas que Vladímir Putin reconoció como independientes días antes de la crisis en el país.

El odontólogo y músico de oficio detalló la situación que está atravesando el país ucraniano. «Muchísima gente me ha preguntado en las redes sociales, ¿por qué no se van?, primero que todo y sinceramente me da terror, no solo por mi, sino poner a mi familia en riesgo», aseguró al medio.

López indicó que a pesar de ser residente ucraniano no está dispuesto a tomar las armas y defender a Ucrania de la invasión rusa, por miedo a dejar a su familia sola. Explicó que no puede huir del territorio porque todos los espacios aéreos y las fronteras están cerradas.

«Lo que hemos escuchado de las autoridades es que la mejor opción es quedarse y resguardarse en la casa», sostuvo el venezolano en conversación con Infobae. Con relación a su familia en Venezuela indicó que se mantienen en contacto porque están preocupados.

«Mi papá me acaba de decir que me vaya a Venezuela, que me extraña y es entendible porque es el mismo sentimiento que yo tengo porque me gustaría estar en mi casa, en mi hogar (…), pero ahorita hay que esperar a que todo esto pase», narró.

