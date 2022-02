Caracas | Ciudadanos protestaron contra invasión a Ucrania ante la Embajada de Rusia

1360983

Caracas.- Un grupo de ciudadanos acudió a la sede de la Embajada de Rusia en Caracas este domingo, 27 de febrero, para rechazar la invasión y el ataque contra Ucrania ordenado por el presidente Vladímir Putin, un estrecho aliado del gobernante Nicolás Maduro.

La presidenta de la Asociación de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, miembro del gremio sanitario venezolano, manifestó su solidaridad con el pueblo ucraniano y la condena a la violencia por parte de Rusia.

«El pueblo venezolano, en solidaridad con el pueblo ucraniano, levanta la voz por la paz y por la vida. No a la guerra, no a la violencia, que es el arma de quienes no tienen la razón», expresó Contreras ante las puertas de la Embajada de la Federación de Rusia.

Miembros del partido político Voluntad Popular también se sumaron a la protesta en la sede diplomática rusa en Caracas. El responsable de Juventud de Voluntad Popular, David Campobasso, también expresó el apoyo a la población ucraniana.

«Rusia en Venezuela entra de manera sigilosa, está infiltrada en las Fuerzas Armadas y también quiere hacer lo mismo en Ucrania, violando su soberanía (…). Hoy los venezolanos y los ucranianos estamos más unidos que nunca», destacó el miembro de la tolda política naranja.

El gobierno de Maduro, por su parte, no condenó la invasión que protagoniza uno de sus principales aliados internacionales y señaló que amenazas contra la Federación de Rusia, su integridad territorial y soberanía, impiden las buenas relaciones entre países vecinos.

En ese sentido, la Cancillería de Maduro ha manifestado su «preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania» y por la «burla y el quebrantamiento de los Acuerdos de Minsk por parte de la Otan promovido por los Estados Unidos», según el último comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ana Rosario Contreras, del gremio de enfermeras, habló por la paz en Ucrania y el rechazo a las acciones bélicas de Rusia desde las afueras de la embajada en Caracas.

