EEUU | Encuentran a estadounidense residente en Puerto Rico reportado desaparecido

Hayden Walker Eskew, un estadounidense de 26 años y natural del estado de Texas, fue encontrado este domingo en la orilla de un río en el municipio de Maricao un par de días después de haber sido reportado desaparecido, informó la Policía.

Según detallaron las autoridades, Walker Eskew fue localizado en la carretera 119, camino Las Aceitunas, por unos vecinos que lo conocen.

Al localizarlo, lo informaron a la Policía.

Los agentes se encuentran en el lugar con personal del Negociado del Manejo de Emergencia y Administración de Desastres para sacarlo del lugar y llevarlo a una institución hospitalaria para verificar su estado de salud.

