EEUU | Florida rechaza mandar la Guardia Nacional al discurso del Estado de la Unión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó este lunes el pedido del presidente Joe Biden de mandar efectivos de la Guardia Nacional estatal a Washington para proteger la capital del país durante el discurso sobre el estado de la Unión que el demócrata dará este martes.

El republicano indicó a través de Twitter que la semana pasada la Administración Biden había solicitado la «ayuda» de Florida, pero que él decidió que no habrá presencia de la Guardia Nacional de Florida en Washington en tan señalada fecha.

La Policía del Capitolio ha reforzado las medidas de seguridad en la zona de cara a la cita de este martes, en la que el presidente se dirigirá al Congreso, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, durante una ceremonia a la que también asistirán los miembros del Tribunal Supremo.

Last week, the Biden Administration requested the assistance of State National Guards to deploy to Washington D.C. I have rejected this request — there will be no @FLGuard sent to D.C. for Biden’s State of the Union.

