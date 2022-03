EEUU | Subsecretario estadounidense de Energía visita México para buscar sinergias

El subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, José W. Fernández, inició su visita a México donde se reunirá con altos funcionarios de Gobierno, del sector privado y de comunidades locales con el objetivo de reforzar la relación bilateral.

«Encantado de estar en México hasta el 3 de marzo para hablar con el gobierno y el sector privado sobre competitividad económica, comercio, energía y medio ambiente», apuntó el funcionario estadounidense en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En un video que acompañó su mensaje, precisó que su viaje busca «reforzar la relación en una amplia gama de temas, temas como la competitividad norteamericana y las inversiones para aumentar la prosperidad para todos”.

Fernández destacó que México es uno de los socios más cercanos y más valiosos de Estados Unidos “y nuestra relación con México es esencial para avanzar en una agenda económica positiva para la región”.

Por eso, dijo, se va a reunir con «altos dirigentes» del Gobierno, del sector privado y de la comunidades locales para abordar las «necesidades inmediatas en temas de salud, sostenibilidad financiera, trabajo y protección del medio ambiente».

El funcionario estadounidense destacó que ambas naciones comparten profundos lazos familiares y culturales.

Fernández se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y otros funcionarios estadounidenses para “dar inicio a una gran semana de exploración de nuevas oportunidades económicas y fortalecimiento de nuestras relaciones” en todo el país, expresó en otro tuit.

Welcome to 🇲🇽 @State_E Under Secretary Fernandez! He is one of the many impressive members of the Biden team to visit Mexico. Look forward to productive meetings with our Mexican colleagues about our joint energy, economic, and environment goals this week. #JuntosProsperamos https://t.co/XiAumN9q7o

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) February 28, 2022