#México | Pa’l Norte publica calendario con las presentaciones de cada día del evento
A través de redes sociales, el festival de música Pa’l Norte compartió su cartel por día para el próximo 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora en Nuevo León, México.
Te dejamos los horarios completos:
-Para el día viernes 1 de abril destaca la presentación de Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs y The Libertines.
Ese mismo día se presentarán: *ANDRES CALAMARO – C. TANGANA • CALIGARIS • KHEA • LOS NO TAN TRISTES
NATANAEL CANO • NICKINICOLE • PAPA ROACH • SECH • SIDDHARTHA • TAINY
*TOD GEOS • ADRIEL FAVELA • ALVARD DiAZ • ARON • BERET • BLESSD• GAMILO SÉPTIMO
CHANNEL TRES • CRÜOVED COIDURS • DRAMA : ELDEABROUK • FORD – KEVIN NAARL
LOS CADETES DE LINARES • LOS PERICOS • LOUISAHHH • LOS RELAMPAGUITOS • MARIANA BO
MOLCHAT DOMA • NICOLA CRUZ * NIGHT TALES – PORTER • ROCK EN TU IDIOMA • SERBIA
SNOW THA PRODUCT • TABURETE • TOKISCHA • TROPICAL PANAMA • VETUSTA MORLA
“ALEESHA • ALONSO RIVERO B2B NICO BORGID – AMBROZ-BETTXRFLY-CA7RIEL & PACO AMOROSO •CHARLIERODD-DEAR.BOY-DIEGÙ•EFELANTE
JAVIER BLAKE+ LA GARFIELD -DI MIKA- NASH • NICK LEÓN-ROBOT 95 – SAMANTHA BARRÓN • SANDRA ECHEVERRÍA •VANESSA ZAMORA – WIPLASH
-Para el sábado 2 de abril destaca la presentación de The Strokes, Martin Garric, Hombres G y Morat.
El día continuará con las presentaciones de: *CARIBOU – BIZARRAP • FOBIA • GUAYNAA – JONAS BLUE • LOS CLAXONS
LEE FOSS • LOVE OF LESBIAN – PARCELS • PAPA ROACH • SIMPLE PLAN
*ALEX FERNANDEZ – BLOND: ISH • CARLOS SADNESS • CHARLY JORDAN • CLUBZ
DANIEL, ME ESTAS MATANDO DORIAN • EL MATO A UN POLICÍA MOTORIZADO – ESTEMAN
FRANCISCA VALENZUELA • HERMANOS GUTIERREZ HUGEL • INSPECTOR• JESSE BAEZ
KAYDY CAIN • KENIA OS – L-GANTE • LA GUSANA CIEGA – ING/SHT • MAJO AGUILAR
MOENIA • PORTER • REBOLLEDO • SALOMON ROBLES • SEN SENRA • TOM & COLLINS
*ALEJANDRO FRANCO ALEXIA MALO ARROBA NAT • BOBY DRUM-CARLOS Y JOSEJR• ELARTORD•EL.KUELGUE• FLACA • GEPE• KAIA LANA
KALEXIS • LABIBE • LAYLA BENITEZ – LA DELIO VALDEZ • LOS PETITFELLAS • LOST ACAPULCO – LUCYBELL – MABOY – MANSTRETTA
MARSCELO – PACO BARRON Y SUS NORTENOS CLAN – PRISCILLA ORFANOS – SHEI – SIDECARS – STRIPE
• YUNGPANCHO
Por: Capital México
Autor: REDACCIÓN
Fecha de publicación: 2022-03-01 19:39:19
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