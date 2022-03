Perú | Juan Silva: “Y que quede muy claro: el Ministerio de Transportes y mi persona no compra votos”

El exministro aseguró que no conocía a ningún político antes de ser titular del MTC

El ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, negó todas las imputaciones en su contra luego de Karelim López se convirtiera en una colaboradora eficaz. Silva negó todos las compras de votos y pidió respetar a los congresistas.

«Y que quede muy claro: el Ministerio de Transportes y mi persona no compra votos, no intercambia con nada, no digan cosas que no son. Hay que respetar a nuestros congresistas, hay que respetar a la autoridad y repito (…) y repito no hay compra de votos, mucho menos ‘¿qué te doy y qué me das?’», expresó el Silva.

Por otro lado, aseguró que en Lima no tendría conocidos pues el exministro afirma que ‘él no es un personaje público’. Silva argumenta que los políticos recién los conoció cuando llego como titular del ministro de Transportes y Comunicaciones.

«En Lima no tengo conocidos, nunca he sido un personaje público que haya tenido conexiones con empresas o políticos. Políticos he conocido recién cuando he sido ministro», sostuvo.

Antes de renunciar el ministro Juan Silva expresó él se irían cuando el pueblo le diga ‘basta señor’. Sin embargo, horas después presentó su renuncia y el presidente de la República Pedro Castillo, la aceptó.

«Quiero rechazar tajantemente esas acusaciones (…) hay muchos que dicen ‘¿cuánto te vas a ir ministro?’, la respuesta es: yo debo irme cuando el pueblo me diga ‘basta señor’, o el presidente lo decida o que yo por alguna cuenta lo haga», añadió Silva.

Castillo acepta renuncia de Silva

El presidente de la República, anunció ayer que aceptó la renuncia del ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

«Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno», comunicó el presidente vía Twitter.