Perú | Petróleo supera otra vez los US$ 100 por sanciones a Rusia

Luego que occidente castigó a bancos rusos del sistema de pago swift

La cotización del petróleo vuelve a superar los US$ 100 por barril durante este lunes, en medio de las tensiones que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania y las recientes sanciones impuestas por Occidente.

El precio del crudo Brent, de referencia en el mercado europeo, subió un 5% con lo cual subió a US$ 102.83 la onza a las 1033 GMT, según Reuters.

Incluso en las primeras operaciones del día el contrato del Brent para entrega en abril, que vence el lunes, alcanzó los US$ 105.07 el barril.

Por su parte, el petróleo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos subía US$ 4.19, un 4.6% más, elevándose a US$ 95.78 el barril después de llegar a un techo de US$ 99.10 dólares en los primeros negocios.

Este incremento en las cotizaciones de los precios de referencia del crudo se producen luego que las naciones occidentales decidieran imponer más sanciones contra Rusia y bloquearon a algunos bancos rusos de un sistema de pagos SWIFT.

Con el bloqueo parcial al sistema de pago internacional, Rusia se enfrenta a una grave interrupción de sus exportaciones de todos los productos básicos, desde petróleo hasta cereales.

«Los medidas de Estados Unidos y Europa para eliminar ciertos bancos rusos del sistema SWIFT han generado temores de una interrupción del suministro en el corto plazo (…) El riesgo para el suministro es el mayor que hemos visto en mucho tiempo y se presenta en el contexto de un mercado ajustado», dijo el estratega de materias primas de ANZ, Daniel Hynes.

Seguirá al alza

Cabe mencionar que actualmente Rusia representa alrededor del 10% del suministro mundial de petróleo, especialmente para Europa.

Ante esto, las proyecciones del banco Goldman Sachs sobre el crudo han subido y ahora pronostican que el precio del petróleo Brent a un mes se elevará a US$ 115 por barril.