▷ #VIDEO Periodista ucraniana exigió a Boris Johnson mayor apoyo a su país #1Mar

Este martes el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson fue recriminado por una periodista ucraniana que le criticó que hablará sobre el “estoicismo de los ucraniano” cuando mujeres y niños huyen de Ucrania por temor a las bombas.

El funcionario britanico fue fustigado durante su conferencia de prensa en Polonia por la comunicadora, quien le exigió mayor apoyo a su país que es actualmente atacado por Rusia.

Tras una reunión con su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki el primer ministro Johnson ofreció rueda de prensa, donde una periodista le reprochó diciendo “usted ha venido a Polonia, no ha ido a Kyiv primer ministro, no ha venido a Lviv, porque usted tiene miedo porque la OTAN no quiere realmente defender. Porque la OTAN tiene miedo a una Tercera Guerra Mundial, pero ya ha empezado”.

El vídeo de la exigencia se hizo viral en redes sociales, donde la periodista está siendo reconocida por su valor.