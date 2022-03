Adriana Azzi: Horóscopo del 2 de marzo de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 2 de marzo de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Soltar.

Número de suerte: 562

La abundancia llega a tu vida. Estás enfrascado en algo que no te da, pero en tus manos hay otra cosa que funciona. Nostalgia por alguien del pasado. Debes estar más pendiente a la familia e hijos. Salidas nocturnas con persona muy querida. Un amigo que te traiciona, pero sabrás que hacer.

Trabajo: Contacto con personas europeas. Compañero o jefe con muchos problemas personales.

Salud: Algo con terapias.

Amor: Surge dualidad emocional. Celos. No hay claridad en lo que te dicen, tomas decisiones en plano efectivo.

Parejas: Asunto importante en tierras calientes. Desiciones y conversaciones que debes ver bien.

Solteros: Nuevas posiciones que no te conviene. Legalidad que se resuelve a tu favor. Desconfía de una persona que llega a tu casa.

Mujer: Bodas o compromisos. Emociones en toda la semana muy profundas. Sorpresas con compañeros de un grupo.

Hombre: Podrás pagar una deuda. Viajes por negocios. Familiar con problemas de salud que te preocupa.

Consejo: Sal de la rutina.

Tauro

Palabra clave: Logros

Número de suerte: 682

Lo que estas esperando llega. Cuidado con persona conocida, que te hace dos caras. Decepción de un amigo por un compromiso. Debes valorar más lo que tienes en tu mano. No busques nada en el pasado ya que eso no funcionara. Debes tomar acciones en lo que quieres. Asistes a una fiesta.

Trabajo: Tendrás que dejar atrás situaciones que no funcionan. Hecho curioso, en oficina muy antigua con compañero.

Salud: Tratamientos que debes cumplir

Amor: Sales al mercado con una nueva oferta. Hijos con buen desarrollo. Tendrás una nueva oportunidad.

Parejas: Los años de aprendizaje valen de algo. Extrañas a una persona querida que esta fuera del país.

Solteros: Te sentirás arrepentido (a) por irte de un sitio o dejar algo o alguien. El destino lo haces tú.

Mujer: Cambio de look. Hecho curioso en un escritorio muy viejo que te trae un cambio, por firma.

Hombre: No maltrates a quien te quiere. La rueda de la fortuna te acompaña esta semana. Tu vida tiene cambios y nuevos caminos.

Consejo: Controla tus emociones.

Géminis

Palabra clave: Proyectos

Número de suerte: 588

Si algo no te gusta déjalo. Viaje por negocio a sitio caliente. Llego el momento de ser claro. Debes fortalecer tu camino. Debes ser más fiel de lo que eres. Alguien que te ha dado nuevas oportunidades. No es el momento para hacer cambios en tu casa. Tu familia te necesita.

Salud: Hacer ejercicios.

Trabajo: Recibes una justa recompensa laboral. Tus derechos serán reconocidos. Te llaman de una oficina con nuevas propuestas.

Amor: Relación en la que te sientes extraño. Aclaras algo, lo mas importante es dar a conocer tus intenciones.

Parejas: Controla los gastos. Salidas nocturnas y momentos románticos que tenias mucho tiempo que no vivías.

Solteros: Inicias estudios. Algo con un teatro. Cambios inesperados de forma de vestir. Defenderás tus ideas.

Mujer: Te sentirás libre espiritualmente. Cambios de compañeros o amigos inesperados. Cena especial en un sitio montañoso.

Hombre: Logras superar los obstáculos, adelante no tengas miedo. Cuidado con decisiones apresuradas.

Consejo: Haz una cosa a la vez.

Cáncer

Palabra clave: Sentimientos

Número de suerte: 555

Alégrate de situaciones positivas que llegan. Aléjate y da un tiempo a algo que estas viviendo. Debes tener cuidado con personas de ley en la calle. Debes iniciar estudios o hacer cambios. Llega lo esperado. No te encierres en situaciones que no puedes solucionar suéltalo.

Trabajo: Mucha atención en discusiones con jefe. Todo lo que haces vale la pena. Reconocimiento de tu trabajo.

Salud: Molestia visual.

Amor: Algo con música romántica. Conversaciones con una mujer por problema personal.

Parejas: Acercamiento positivo después de un alejamiento por mal entendido. Algo con examen medico pendiente.

Solteros: Debes estar pendiente de una reunión donde no debes faltar. Cuidado con alguien que se acerca, para obtener una información.

Mujer: Logras superar un obstáculo que no te dejaba avanzar en la económico. Problemas conyugales. Dejas el miedo adelante.

Hombre: Accederás a peticiones de tu pareja. Amor y apego a tu casa y familia. Cena romántica que te favorece.

Consejo: Controla tus impulsos.

Leo

Palabra clave: Fluir

Número de suerte: 453

Alégrate de situaciones positivas que llegan. Aléjate y da un tiempo a algo que estas viviendo. Debes tener cuidado con personas de ley en la calle. Debes iniciar estudios o hacer cambios. Llega lo esperado. No te encierres en situaciones que no puedes solucionar suéltalo.

Trabajo: Mucha atención en discusiones con jefe. Todo lo que haces vale la pena. Reconocimiento de tu trabajo.

Salud: Molestia visual.

Amor: Algo con música romántica. Conversaciones con una mujer por problema personal.

Parejas: Acercamiento positivo después de un alejamiento por mal entendido. Algo con examen medico pendiente.

Solteros: Debes estar pendiente de una reunión donde no debes faltar. Cuidado con alguien que se acerca, para obtener una información.

Mujer: Logras superar un obstáculo que no te dejaba avanzar en la económico. Problemas conyugales. Dejas el miedo adelante.

Hombre: Accederás a peticiones de tu pareja. Amor y apego a tu casa y familia. Cena romántica que te favorece.

Consejo: Controla tus impulsos.

Virgo

Palabra clave: Sembrar

Número de suerte: 922

Triunfos y éxitos. Nuevas oportunidades, termina un periodo. Te dan paso a una nueva vida. Alguien de tu familia que te decepciona. Cuídate de discusiones. Nuevos sentimientos con una persona recién conocida. No discutas con tu familia. Asistes a una iglesia buscando un poco de paz.

Trabajo: No te sientas, que eres indispensable ya que otro lo puede hacer. Debes drenar las emociones en tu oficina.

Salud: Sin novedad.

Amor: Amiga que te busca para pedirte ayuda. Serás invitado a un programa de opinión donde no puedes faltar.

Parejas: No le puedes controlar la vida a otros, cada quien hace lo que mejor le parece en especial los hijos.

Solteros: Viaje a tierras calientes. Le darás valor a una persona que amas. Nuevas situaciones en tu casa.

Mujer: Estarás muy firme en una decisión que tomas. Bendiciones en tu casa. Sigue limpiando espiritualmente como lo haces.

Hombre: Emociones que te produce tu pareja te dan felicidad. Estarás en la búsqueda de claridad.

Consejo: Cuidado con lo que dices.

Libra

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 756

Estarás ansioso (a) por una persona que esperas. No te sientas culpable de algo que no tienes nada que ver. Nuevas ideas que desarrollas. No gastes energías en otros. No te quedes con lo que sientes, con personas que te ocasionan preocupación. Alguien que no llega a la casa.

Trabajo: Deudas acumuladas que logras saldar. Persona inmadura que no quiere escuchar. Compañero que no hace nada.

Salud: Malestar en la columna.

Amor: Cuidado al conducir por una calle muy oscura. Estarás evitando una persona embustera.

Parejas: Terminas un ciclo e inicias uno nuevo. Deja el miedo atrás para que no de detenga nada adelante.

Solteros: Las cosas no está fácil en lo romántico el tiempo lo dice todo. Toma la decisión en lo que debes hacer.

Mujer: Una nueva oportunidad en lo laboral. Gran ingreso, pero debes ser más constante en lo que quieres.

Hombre: No te lamentes tanto del pasado, vive con tu pareja el presente. No te pongas necio en algo que no puede ser.

Consejo: Ten serenidad.

Escorpio

Palabra clave: Familia

Número de suerte: 823

Cancelas deudas pendientes. Cuídate de traición. Tú sabes que debes hacer en una situación que estás viviendo. Alguien que te hace sentir cuantos vales. No escuches chismes. Sientes que la vida se detiene. Sentirás el respaldo de alguien con un seguro que estás haciendo.

Trabajo: Un nuevo contacto y tendrás cambio en tu empleo para mejorar. Una persona que está lejos te busca.

Salud: Equilibrio.

Amor: Enamoramiento en sitio de mucho frio. Estas esperando que alguien se defina en lo que quiere.

Parejas: Sientes que quieres escapar o estar solo en tu casa. Muchos números en tus manos.

Solteros: Te sientes estacado ya que estás a la espera de algo. Todo tiene su momento. Compra de ropa.

Mujer: Una persona violenta en tu entorno que debes alejar. Entrevista imprevista. Límpiate espiritualmente.

Hombre: Nada te podrá detener en una decisión tomada, pero te aconsejo ten calma respira espera que las cosas se calmen.

Consejo: Aprovecha cada momento, para lograr algo.

Sagitario

Palabra clave: Fluir.

Número de suerte: 954

No llegues a los extremos en una desilusión. Salida a comer. Alguien que va a tu casa que no es de fiar. Muchas bendiciones para ti querido. Poco a poco logras las cosas y en lo que estás trabajando. Tendrás una respuesta positiva en algo que quieres. Pon más armonía en todo tu entorno.

Trabajo. Se aclara una situación con jefes o compañeros. Algo con un envase de vidrio que consigues en tu escritorio.

Salud: Molestia en la garganta.

Amor: Es el momento de un propósito definido. Serás capaz de terminar o continuar con una relación.

Parejas: No permitas agresión con tus hijos. Reuniones. Nacimientos y cambios. Un anciano que le llega un dinero.

Solteros: Le das la espalda a una situación negativa. Adelante no te asustes enfrenta lo que ya estás haciendo.

Mujer: La mayoría de obstáculos serán vencidos, compra de vehículos. Malestar en una pierna. Cambios favorables.

Hombre: Es una semana para romper con muchas cosas. Sabes que camino y decisiones tomar.

Consejo: Debes revisar porque no logras las metas.

Capricornio

Palabra clave: Proyectos

Número de suerte: 822

Inicias negocios que se dan con mucho éxito. Aprenderás de tus errores, para que no lo cometas más. Disfrutes en un sitio de montaña. Debes hacer una limpieza espiritual en tu casa. Busca ayuda en lo económico. No salgas de tu casa de noche o muy tarde. Defenderás algo que quieres.

Trabajo: Dificultades por decisión, pero será un aprendizaje. Te sientes convencido de que algo es como lo ves y no debe cambiar.

Salud: Buenas energías.

Amor: Alegría y celebraciones. Viaje para dejar atrás tantos problemas. Estarás pensando cómo solucionar un problema amoroso.

Parejas: Acuérdate el tiempo de dios es perfecto y lo que es tuyo llega. Se te da la oportunidad para hacer cambios.

Solteros: Nuevas etapas en tu vida. Lucha constante. Una nueva vacación. Harás ejercicios y hacer cambio de rutina.

Mujer: Cambios en nuevas metas con éxitos y logros. Aunque veas que todo está lento, pero avanza.

Hombre: Ritual que te ayuda avanza y limpiar. Tendrás tranquilidad. Nueva energía en tus actividades.

Consejo: El amor todo lo hace.

Acuario

Palabra clave: Humor

Número de suerte: 562

Cuidado con cosas que crees seguras y se caen. Pídeles a tus ángeles para que haya protección. Alguien de negocio que te ayuda por lo económico. Sentirás que tienes el control de todo lo que estás haciendo. Estarás esperando una persona especial en tu casa. Compras necesarias.

Trabajo: Ascenso no esperado. Lento pero seguro el reconocimiento de tu trabajo. Te tocara trabajar por otro.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Gracias a tu decisión de cambios en una reunión, todo se resuelve favorablemente. Te dominarás ante una discusión en oficina.

Parejas: Éxito logros, la prosperidad llega a tu vida familiar en todos los sentidos, muchas bendiciones.

Solteros: Una persona que llega a tu vida inesperadamente. Harás un trabajo que te gusta.

Mujer: Buscaras algo perdido. Inicias estudios o buscas la información para ello. Cuidado con persona recién conocida.

Hombre: Compra y venta de carro o casa que te conviene. asistirás al cumpleaños de un amigo o alguien muy querido.

Consejo: Se justo (a) una persona querida.

Piscis

Palabra clave: emociones

Número de suerte: 342

Nuevas oportunidades. Hombre que llega a la puerta de tu casa que lo sacas de tu camino. Debes ver lo que quieres y donde está el éxito. No compliques nada para que todo fluya. Cuidado con lo que dices a otros. Nuevos éxitos. Toma esa nueva oportunidad. Nuevas experiencias en lo laboral.

Trabajo: Debes ser precavido con quien trabajas. Familiar mujer que necesita ayuda en lo laboral.

Salud: Molestia en la vista.

Amor: Necesitas confiar en tu fortaleza interior. Debes tener calma. Cuidado con los errores del pasado.

Parejas: Controla lo que dices. Nuevas situaciones fuertes en tu entorno. Es importante controlar tu carácter.

Solteros: Es una semana productiva, pero con personas de ley. Regresas de un sitio que no querías estar o logras salir rápido.

Mujer: Realiza tu ritual de prosperidad. Algo con una princesa. Ten cuidado con socios. Compra de colchón.

Hombre: Estarás fuerte en un entrenamiento. Te recuperas económicamente. Necesitas bajar de peso.

Consejo: Reflexiona de tus éxitos y fracasos.