Hay preparaciones básicas en repostería que tienen diversos usos y que están muy presentes sobre todo en la repostería tradicional, por eso es genial saber prepararlas caseras para elaborar nuestros propios dulces como más nos guste.

Aprende cómo hacer nata montada casera, muy fácil y con trucos para que te quede firme y además en pocos minutos. Se trata de un básico que te recomiendo dominar para así tener la libertad de rellenar o decorar tus postres con una deliciosa nata montada casera y olvidarte así de la que venden ya hecha y cuya textura e incluso sabor deja mucho que desear.

Más abajo verás recomendaciones para saber cómo montarla y también consejos para conservarla e incluso cómo aromatizarla con otros ingredientes. Utilízala para acompañar o rellenar dulces, postres y tartas y también como cobertura o simplemente para servirla con unas ricas fresas como hemos hecho nosotros.

Puedes utilizar esta nata montada para estos riquísimos profiteroles rellenos de nata y con chocolate caliente, para rellenar el famoso Roscón de Reyes casero o unos ricos buñuelos de viento tradicionales y fáciles. También se monta nata para preparar recetas como esta mousse de turrón blando, deliciosa y esponjosa o la tarta de limón y queso fría.

Además, la nata montada es el acompañamiento perfecto para dulces como este pastel o tarta de calabaza la pumpkin pie americana, el coulant de chocolate o volcán de chocolate, las tortitas americanas caseras o pancakes y los crepes caseros.

Ingredientes para hacer nata montada casera, muy fácil y con trucos:

500 gr de nata líquida para montar con un mínimo de 35% de materia grasa. Tenla en la nevera hasta el momento de utilizarla.

Azúcar glas. A mi me gusta muy poco dulce y con 1 cucharada sopera o 2 de azúcar glas es suficiente, pero si quieres que tenga sabor dulce añade unos 80 gr.

Preparación, cómo hacer la receta de nata montada casera, muy fácil y con trucos:

Es imprescindible que la nata tenga al menos 35% de materia grasa y que esté en la nevera hasta justo antes de que la utilices. También es beneficioso aunque no imprescindible (si se te olvida no te preocupes) que también pongas la jarra de la Thermomix al menos 1 hora antes en la nevera. También es bueno que el bol que vayas a utilizar lo dejes en la nevera media hora antes de montar la nata. En cuanto al tamaño, que sea alto (no como el mío, me quedó un poco justo pero lo cogí así para que se vieran bien las fotografías) para que no salpique fuera durante el proceso. Si la nata está en brick ábrelo por completo por la zona superior con unas tijeras. Saca el bol de la nevera y vierte en él la nata. Empieza montarla con unas varillas eléctricas o con un robot amasador a velocidad alta. Verás que tiene el mismo aspecto durante varios minutos pero poco a poco se irá viendo más densa. El proceso total puede durar entre 5 y 10 minutos aproximadamente. Conforme veas que la nata ya hace surcos añade el azúcar glas y sigue montándola. En cuanto los surcos que hacen las varillas en la nata se queden fijos ya estará montada. Puedes comprobarlo cogiendo un poco de nata con una cuchara y también probándola, debe estar bastante firme. No sigas batiendo porque si te pasas de batido empezará a separarse el suero de la grasa y lo que obtendrás será mantequilla. Una vez montada pásala a un recipiente cerrado y guárdalo en la nevera hasta el momento de usarla.

Tiempo: 10 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Recién montada ya puedes utilizarla como prefieras y para conservarla ponla en un recipiente cerrado en la nevera, aguanta perfectamente 2-3 días. Viene genial como relleno de dulces, por ejemplo profiteroles o para crear capas entre varios bizcochos de una tarta, y también como cobertura de tartas o para acompañar frutas, siendo un clásico las fresas con nata y que en este caso ha sido nuestra opción para degustar la nata montada en casa.

Su textura firme y espesa y su característico sabor hace que la nata montada sea un recurso de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de nata montada casera, muy fácil y con trucos:

Si quieres aromatizarla un poco puedes hacerlo una vez montada. Es en ese momento cuando puedes añadir un poco de ralladura de cítricos (naranja, limón, lima, pomelo…), especias como la canela o el cardamomo, esencia de vainilla o incluso un poco de cacao puro en polvo. Para mezclarlos hazlo con una lengua de cocina para repartirlos bien pero procurando no batir en exceso para que no se baje.

Consejos:

No te pases de tiempo montando la nata ya que si se bate mucho puede pasarse y convertirse en mantequilla. Si eso te sucede, ¡no la tires! Sigue batiendo y obtendrás una mantequilla casera deliciosa. Resumiendo un poco el proceso, cuando claramente hayas conseguido grumos de mantequilla y aparte suero de leche, pásala a un bol y lávala con agua fría, cambiando el agua varias veces hasta que quede clara. Después, ponla sobre un colador o sobre una gasa y apriétala bien para que se quede sin nada de líquido, y ya la tienes lista. Consérvala en la nevera aunque solo dura 1 o 2 días, y también la puedes congelar. Ten en cuenta que si le has echado el azúcar estará un poco dulce por lo que lo más sencillo es congelarla y usarla cuando necesites mantequilla para algún postre. De todas formas si le has añadido poco azúcar puedes echarle un poco de sal durante el proceso de batido y así contrarrestarlo un poco.

Para utilizar la nata en decoraciones no hay nada mejor que colocarla en una manga pastelera con la boquilla que prefieras. De hecho si tienes claro que ese va a ser su uso para guardarla puedes directamente colocar la boquilla en una manga pastelera, ponerle una pinza por encima de la boquilla, echar la nata y cerrar con otra pinza. Consérvala así en la nevera hasta el momento de utilizarla.