Conductores de Nueva Esparta expresan molestias por retrasos en la recarga de gasolina (FOTOS Y VIDEO)

La tardanza en la actualización de las recargas para adquirir gasolina subsidiada genera molestias a los conductores de Nueva Esparta, quienes deben esperar días para abastecerse y en algunos casos recurrir a las bombas internacionales.

El señor Richard Valdivieso, conductor de la ruta La Isleta II-Porlamar, expresó que este martes 2 acudió temprano a la Estación de Servicio para surtir el vehículo y aún no se había activado la huella. “Para nosotros, los transportistas es difícil porque es el día a día de uno. El mes pasado me llegó la notificación después de 10 días de iniciarse febrero y sin gasolina no puedo trabajar así que pare la unidad”.

En tanto que Jegerson Barrios comentó que en la isla de Margarita es más accesible surtir la gasolina, en comparación a tierra firme, pero siempre hay problemas con el reconocimiento de la huella y la caída del sistema, por ejemplo. Así como también esperar el cupo. “A mí llegó el mensaje el 2 de febrero y hoy estoy haciendo la cola, sin tener la seguridad que este activado el cupo. Sino es positivo debo buscar en las bombas internacionales”.

Otros reclamaron que el mensaje de la recarga de gasolina llegó a mediados de febrero y cerró el mes sin haberse consumido la totalidad del cupo, perdiendo la disponibilidad debido a que en este caso no se acumuló la asignación.

Vale recordar que a través de la Plataforma Patria se informa la asignación y la disponibilidad del cupo de 120 litros para vehículos y 60 para motos de la gasolina subsidiada, por lo cual el usuario debe verificar el saldo por el número 3777, de acuerdo a información publicada en.

Desde febrero de este año, se modificó la fecha de la recarga y esta será de manera progresiva, es decir que el día del mes en el que se reciba dicha recarga marcará aproximadamente el día en que se asignará gasolina en los meses siguientes.

Al parecer con este sistema se evitará sobrecargar el consumo, las estaciones de servicios y los diferentes sistemas tecnológicos el día primero de cada mes.

