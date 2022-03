EEUU | Con alza de votantes y candidatos latinos, Texas celebra las primarias

En medio de una «hiperpolarización, Texas celebra primarias este martes con uno de cuatro votantes de origen latino y un alza en aspirantes hispanos, entre ellos una abogada progresista que reta de nuevo al congresista demócrata Henry Cuéllar, una institución en un importante distrito fronterizo con México.

Estos comicios en el estado de la estrella solitaria son una prueba temprana para republicanos y demócratas, que se disputarán el control del Congreso el próximo 8 de noviembre.

Ambos partidos tratan de conquistar el voto hispano en un estado con varios distritos reñidos y unos 4,2 millones de latinos registrados, según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, en inglés).

Es un sufragio también para calificar el trabajo de algunos funcionarios que buscan su reelección, empezando por el gobernador republicano Greg Abbott, el fiscal general Ken Paxton, y el congresista Cuéllar, un líder político en Laredo considerado un demócrata conservador.

A esto se suma la tendencia de los votantes a dejar el centro.

Para el profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College Miguel Tinker Salas, las primarias en Texas estarán marcadas por la «hiperpolarización» que existe en la política de Estados Unidos. Una tendencia en la que están incluidos los latinos.

«Hay un importante sector, especialmente en el sur de Texas, que se ha volcado hacia Trump, y eso puede incidir en esta elección», subrayó el catedrático.

TEXAS, IT’S ELECTION DAY! 🗳

The only way to make the change we want to see for our community is by actively voting. So, agarra un amigo y ¡#VeYVota!

If you have questions about how to vote, polling hours and locations, TEXT 📲 or CALL ☎️ our hotline 888-839-8682. pic.twitter.com/uB0LxgAC6S

— NALEO Educational Fund (@NALEO) March 1, 2022