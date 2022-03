España | «Si Borrell se cree lo que dice, que lo demuestre de una puñetera vez»

El alto comisionado de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha querido dejar claro que estamos en guerra y que no va a dar «ninguna información que pueda servir» a Rusia. «Estamos en una guerra», ha dicho. «Y no voy a dar ninguna información que pueda servir a la parte a la que nos enfrentamos. No voy a contar con pelos y señales por dónde y cómo va a pasar la ayuda que vamos a proporcionar a Ucrania. Estoy seguro de que Rusia estaría muy contenta de saberlo».

Dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad. En Levántate OK, Javier Cárdenas ha estallado contra las mentiras de los medios: «Sólo falta que digan que Putin es de Vox. Da asco ver cómo manipulan la información. Hombre, para ser de Vox bien que Iglesias le apoya. Medios que antes eran serios se dedican a la desinformación».

«¿El aplaudido discurso de Borrell? Pues demuéstrelo de una puñetera vez. Nadie se puede poner de lado pero están de lado», critica Cárdenas.