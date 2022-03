Kanye West no quiere firmar su divorcio con Kim Kardashian

Kanye West y Kim Kardashian se verán las caras este miércoles ante la Corte para poner fin de manera legal a su matrimonio.

Sin embargo, en las últimas horas el sitio TMZ informó que los abogados del rapero con el afán de atrasar el proceso de divorcio han argumentado que todos los acuerdo prenupciales firmados después de 2002, incluido el que tiene con Kim Kardashian, son inválidos.

«Los acuerdos prematrimoniales de California celebrados a partir del 1 de enero de 2002 son presuntamente inválidos…La presunción de nulidad existe hasta que sea refutada en juicio o las partes ratifiquen el acuerdo. Estamos en las primeras etapas del caso, por lo que no se ha producido ninguna ratificación”, informaron los abogados del músico de 44 años.

De acuerdo al citado medio, si el rapero no estaba de acuerdo con el arreglo legal que hizo con Kim Kardashian tendría que demostrar que no firmó voluntariamente.

La empresaria simplemente quiere que el divorcio se haga oficial y luego resolver la custodia de sus cuatro hijos y la división de bienes. Pero el rapero ha dejado en claro su posición de que no quiere el divorcio y es muy poco probable que se presente a la audiencia.

El divorcio de la ex pareja lleva más de un año tramitándose y todo se vuelve más complicado debido a los deseos del rapero de recuperar a su ex esposa, quien ya está en pareja con el cómico Pete Davidson, de 28 años. Una relación que West claramente no aprueba, dadas sus intenciones de volver con ella. Y por ello pretende ponerle toda una serie de obstáculos a Kim para impedir que recupere su soltería de forma anticipada.

El músico ha enfrentado la separación de forma pública, incluso colocando publicaciones en sus redes sociales implorando a Kardashian por la reconciliación. En un ataque de celos, West compartió capturas de pantallas de un serie de mensajes que le envió su ex, pidiéndole que deje de poner en peligro a su actual novio con sus numerosos ataques.

A finales del mes de febrero, Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a West a aceptar que su matrimonio está acabado.

“Deseo mucho estar divorciada”, escribió Kardashian en una declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles .“Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Creo que si la corte termina nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos”.

“Kanye no está de acuerdo pero al menos parece que ha entendido que quiero finalizar nuestro matrimonio, incluso si él no quiere”, añadió.

La pareja tiene cuatro hijos: North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4, y Psalm de 2 años.

