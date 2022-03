Maduro habló con Putin y le expresó su “fuerte apoyo” contra Ucrania

Mientras continúan las maniobras militares rusas, Nicolás Maduro sostuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin este martes 1 de marzo, para expresarle “un fuerte apoyo” en la operación que dirige contra Ucrania.

En la comunicación, Maduro coincidió en “condenar la actividad desestabilizadora de EEUU y la OTAN”. Destacaron la “importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación lanzada por países occidentales”, según medios internacionales.

Ahora es noticia: Venezuela entre los países que sufrirán impacto de las sanciones de EEUU a Rusia

“Vladimir Putin compartió sus evaluaciones de los acontecimientos en torno a Ucrania. Señaló que los objetivos de la operación militar especial son proteger a los civiles en Donbas, el reconocimiento de Kiev de la RPD y la LPR (las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk) y la soberanía de Rusia sobre Crimea. Así como la desmilitarización y desnazificación del estado ucraniano. También para garantizar su estatus neutral y libre de armas nucleares”. Así lo destacó el servicio de prensa del Kremlin.

“Las partes discutieron temas de actualidad para mejorar aún más la asociación estratégica ruso-venezolana y la implementación de proyectos conjuntos. Las partes acordaron continuar el intercambio de visitas de delegaciones y contactos en varios niveles”, detalló el comunicado difundido por el gobierno ruso.

Telephone conversation with President of Venezuela Nicolas Maduro: Russia-Venezuela strategic partnership, situation in Ukraine https://t.co/GHuW2dSZcZ

— President of Russia (@KremlinRussia_E) March 1, 2022