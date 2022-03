Perú | Carnecitas (02/03/2022)

Bronca

El expremier y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, criticó la posición de la vocera Juntos Por el Perú, Ruth Luque, quien comentó que el presidente Pedro Castillo debería pensar en renunciar a su cargo.

Cercana

“No me sorprende la postura de Ruth Luque. Ella ha sido la persona más cercana al presidente en representación de Juntos por el Perú, y hoy se pone al lado de los golpistas y al lado de los que piden la vacancia”, dijo.

Votos

Sobre una posible vacancia presidencial, Bellido Ugarte señaló que el Congreso no cuenta con la cantidad de votos suficientes para destituir al mandatario.

Sin bancada

“Yo entiendo que Ruth Luque se ha perdido de su bancada. Ella pide vacancia o una salida constitucional, pero quien va a tener que renunciar antes que el presidente de la República es ella”, puntualizó.

En contra

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) aseguró que su grupo parlamentario no apoyará la vacancia del presidente Pedro Castillo.

No quieren

“Ha sido un fin de semana bastante alterado, movido, sobre todo a aquellos que nos han tocado nuestros nombres. (…) Lo que sí queremos confirmar es que no habrá un (Manuel) Merino II en Acción Popular ni en esta bancada”, manifestó Espinoza.

Nueva mesa

Incluso, agregó que, de darse la destitución del jefe de Estado, la bancada del partido de la lampa exigirá que se renueve la Mesa Directiva del Legislativo.

Renuncia

La bancada del Partido Morado emitió un comunicado tras la salida de Juan Silva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) e indicaron que esperan las renuncias de otros ministros.

Más ministros

“La renuncia de Juan Silva no es suficiente, y debe retirarse a los demás ministros cuestionados por vínculos de corrupción e incapacidad, sobre todo en los ministerios de Vivienda (Geiner Alvarado) y de Salud (Hernán Condori)”, se lee en un documento.

Viaje

El Pleno del Congreso autorizó la salida temporal del territorio nacional del presidente de la República, Pedro Castillo, para el 10 y 11 de marzo, para que asista a la toma de mando de Gabriel Boric como jefe de Estado de Chile.

Objetivo

Según el Ejecutivo, la asistencia de Castillo en la asunción de Boric “permitirá fortalecer los históricos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países, dándole continuidad a una agenda bilateral de trabajo dirigida a la identificación de temas prioritarios de interés común para el beneficio de las poblaciones de ambos estados”.

Recíproco

“También corresponde retribuir la reciente presencia en el Perú del presidente de la República de Chile (Sebastián Piñera) con ocasión de la transmisión del mando supremo en nuestro país”, indicaron desde Palacio de Gobierno.

Los niños

El periodista Aldo Mariátegui se preguntó cuántos congresistas más habrá que “están comprados por el Gobierno”, tras conocerse que cinco de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, que integrarían una presunta mafia.

Chiabra

En otro momento, el hombre de prensa lamentó que el presidente del Congreso no sea Roberto Chiabra, puesto que, según dijo, María del Carmen Alva es muy “metepata” y AP “es poco confiable”.

Moción

La bancada de Avanza País informó que viene trabajando una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por la “evidente incapacidad moral” tras las declaraciones de la lobista Karelim López.

Confirman

La agrupación política sostiene que las declaraciones de Karelim López refuerzan y confirman los hechos de corrupción que el país observó tras las denuncias periodísticas de las reuniones clandestinas que el presidente de la República, Pedro Castillo, mantuvo en Sarratea.

The post Carnecitas (02/03/2022) appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redacción La Razón 2

Fecha de publicación: 2022-03-02 01:22:43

Fuente