“Viví una película de guerra”

1361968

Caracas. Jesús Blanco ya se encuentra a salvo en España, en casa de una prima que lo acogió. El estudiante venezolano del Instituto Politécnico de Kiev llegó a Madrid el martes 1 de marzo procedente de Varsovia, capital de Polonia.

“Más que de terror, lo que viví fue una película de acción y guerra. Era una locura. Creo que aún no asimilo todo lo que he vivido”, expresó el joven de 22 años a El Pitazo sobre su salida de Ucrania y su breve paso por Polonia, antes de arribar a España, tras la invasión de Rusia al país de Europa oriental.

Recuerda con emoción la enorme disposición a ayudar que encontró a su llegada a la ciudad de Przemyśl, en Polonia, fronteriza con Ucrania, desbordada de personas que huían de la guerra. “La acogida fue maravillosa, muchísimos voluntarios nos dieron agua, comida, cobijas, pañales para los niños, todo lo que nos hizo falta. Era algo que veía en las películas, pero esta vez yo estaba formando parte de eso”, añadió.

Jesús manifestó que a la ciudad polaca llegó en la madrugada del 28 de febrero. Allí solo estuvo un par de horas, antes de conseguir que un voluntario lo trasladara a él y a otros extranjeros en un vehículo hasta Varsovia. Logró hablar con su familia residenciada en San Cristóbal, estado Táchira, para tranquilizarlos. Más tarde, durante ese mismo día, compró el boleto aéreo que lo llevó a España.

22 horas en un tren

– Advertisement –

Sostuvo que cruzar la frontera de Ucrania a Polonia fue lo más fuerte que vivió, debido a la gran cantidad de personas que querían salir del país en guerra. “Yo estuve 22 horas en el tren, que normalmente tarda solo 2 horas. Pero he sabido de gente que ha estado hasta 3 días para poder salir”, manifestó.

Jesús venía de Lviv, una ciudad al oeste de Ucrania, fronteriza con Polonia y Hungría, a donde llegó tras abandonar Kiev el viernes, 25 de febrero. El venezolano todavía tiene fresco el recuerdo de la oleada de explosiones en la capital ucraniana que precipitaron su decisión de salir del país.

También lo estremece aún el recuerdo del sonido de las sirenas que lo despertaron en Kiev la madrugada de aquel jueves 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa y se vio obligado a resguardarse, junto con otros compañeros, en el búnker habilitado en la residencia universitaria donde se encontraba.

Acerca de si recibió ayuda del gobierno de Venezuela para salir de una Ucrania bombardeada, Jesús Blanco responde: “Envié varios correos solicitando ayuda a diferentes embajadas. Muchas me respondieron, pero yo realmente iba siempre un paso adelante. Entonces, al final toda mi travesía corrió por mi cuenta. Las embajadas me preguntaban por Kiev cuando ya estaba en Lviv, me preguntaron por Lviv cuando ya estaba en Polonia y me preguntaron por Polonia cuando ya estaba en España”.

Redacción El PitazoMigración

Redacción El PitazoMigración