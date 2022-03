Angie Pérez cuenta historia de la realidad de su enfermedad

La periodista venezolana, Angie Pérez apareciera hace unos días en sus redes sociales mostrándose preocupada por ciertos síntomas que venía presentando en su cuerpo, reveló por fin la enfermedad que padece.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla mostró un par de fotos con las cuales comentó que padece de la enfermedad de implantes mamarios o el Síndrome de ASIA:

‘’Esta es mi cara, enfrentando este par de montañas llamadas @enfermedaddeimplantesmamarios también conocida como Síndrome de ASIA @asiarecoveryoficial Muchos de ustedes me acaban de escuchar en vivo por 2 horas, traduciendo la Alfombra Roja E! de los SAGAwards para toda Latinoamérica, pero lo que no saben es que tomó mucho descanso previo, concentración y esteroides, porque no aguanto el dolor por la inflamación. Es mi realidad, que recién hace un par de años comencé a ver la correlación entre mis implantes de silicona y el batallón de síntomas que presento, a veces con crisis muy serias como la de ahora: he estado en Emergencias dos veces en una semana, más neurocirujano, endocrino, alergólogo, dermatólogo, y me faltan especialista mamario y cirujanos plásticos reconstructivos, además de volver a verlos a todos para los resultados de exámenes adicionales. Muy probablemente, alguno me volverá a referir a reumatología: hace dos años me hicieron todos los exámenes de enfermedades autoinmunes, pero salieron negativos (a pesar de tener todos los síntomas)’’, relató Angie.

Seguidamente, agregó: ‘’Con mis múltiples alergias, ha sido una batalla controlar el dolor y la inflamación. Tengo el hígado y los riñones afectados por el uso prolongado de AINES (antiinflamatorios no esteroideos), y taquicardia por los esteroides, que sustituyen a los anteriores cuando ocurren las crisis. DESLIZA LAS FOTOS y LEE los SÍNTOMAS con detenimiento SI TIENES PRÓTESIS MAMARIAS. La mayoría de los médicos todavía no reconocen la Enfermedad de implantes mamarios como algo real, pero créanme: LO ES, pero es de esos diagnósticos casi imposibles de demostrar, porque la mayoría de los exámenes salen dentro de rangos “normales.” Los implantes también pueden producir linfoma. Hasta mi Cáncer de Tiroides y Enfermedad degenerativa de Disco podrían estar relacionadas con estas bolsas tóxicas que me puse por vanidad en mi juventud. Ojo: seré sincera con ustedes. Las disfruté, les saqué provecho como figura pública, cumplieron su función y nadie me quita lo baila’o, pero llegó el momento de cerrar esa etapa para siempre y sacarlas antes que terminen acabando con mi vida’’.

Con información de NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA

