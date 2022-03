Interrupción de viajes de turistas rusos genera inquietud en Nueva Esparta

La interrupción de los viajes desde Rusia hacia Venezuela, debido a las restricciones del uso del espacio aéreo de la Unión Europea, trae algo más: inquietud entre los operadores turísticos del estado Nueva Esparta, pues las posibilidades de recuperar la inversión son bajas.

Los turistas comenzaron a regresar a Rusia desde la mañana de este 1 de marzo y no tienen una fecha de retorno. Así lo contó este miércoles 2 de marzo una fuente a El Pitazo, que no se identifica por no estar autorizada a declarar.

Los hoteles y las playas se están quedando vacíos. En los alrededores sólo se aprecian turistas nacionales que viajaron a Margarita por el asueto de Carnaval. “Esto va a significar pérdidas para los operadores turísticos y no tanto para el pueblo, porque eran los grandes operadores quienes se beneficiaban hasta por el alquiler de los botes y no el pescador. Lo que sí se observa es la ciudad un poco más sola”, dijo.

La fuente indicó que los rusos están viajando en aviones distintos a los que llegaron: son aviones rojos y blancos, más grandes que los de uso comercial en Venezuela. Los pilotos toman la ruta del norte para evitar el espacio aéreo de la Unión Europea, se espera que el 5 marzo despegue el último vuelo con los pocos turistas rusos que quedan en la isla.

El Pitazo intentó establecer comunicación con las autoridades turísticas y hoteleras en la isla de Margarita para conocer la cantidad de vacacionistas que han salido, pero hasta las 3:00 pm ninguna de las fuentes oficiales contestó las llamadas y los mensajes de texto.

Los turistas rusos llegaron a Venezuela el 16 de septiembre de 2021, como parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para recuperar el turismo y la actividad económica de la región insular. Los primeros 437 turistas que llegaron esa vez formaban parte de un grupo de 65.000 que visitarían la isla en un año. A la fecha, al menos 10.000 habían conocido Nueva Esparta.

Los rusos en la isla

Habitantes de Margarita explican que los turistas rusos llegaban con paquetes todo pagado a los hoteles de las grandes cadenas de operadores turísticos, quienes acondicionaron sus espacios para recibir a los visitantes internacionales. Muchos mejoraron el sistema de agua potable, las plantas eléctricas y sus instalaciones.

La inversión sería recuperada con los paquetes que los agentes de viaje rusos y venezolanos vendían a los viajeros. De hecho, los rusos sólo salían a las playas a las que tenían acceso desde esos hoteles. También iban al Sambil, como parte del convenio comercial con el gobierno de Maduro. En el centro comercial, los más pudientes entraban a las tiendas de diseñadores y salían con grandes compras, pero los de menos posibilidades económicas solo caminaban y miraban los mostradores.

Son pocos los turistas rusos que se aprecian en Margarita, pues la mayoría ha regresado debido a la restricción del uso del espacio aéreo de la Unión Europea | Foto: Cortesía habitante de Margarita

Los vendedores informales no tenían acceso a los turistas que traía el gobierno de Maduro, porque tenían una ruta diseñada, pero quienes tenían la posibilidad de ofrecer su mercancía no concretaban la venta porque los rusos querían pagar por debajo del precio estipulado.

“Si un collar de perlas costaba cuatro dólares, el ruso quería pagarlo en un dólar”, dijo la fuente, quien mencionó que la mayoría de los visitantes tenía un trato poco agradable con los vendedores informales.

Los residentes de la isla también observaron a los turistas entrar a los supermercados a comprar legumbres y ron. Pero quienes realizaban este tipo de compras eran quienes regresaban a Margarita por su propia cuenta y no pagando por un paquete, pues esto les permitía llegar a sitios como playa Guacuco que no estaba dentro del paquete oficial.

