URGENTE Ucrania: la planta nuclear más grande de Europa está en llamas: funcionarios locales (+ Vídeo)

Se están produciendo intensos combates y se está incendiando un edificio en la central nuclear de Enerhodar en Ucrania.

Parece haber sido causado por el «continuo bombardeo enemigo de los edificios y unidades [de la planta]», según el alcalde Dmytro Orlov de la cercana Enerhodar.

Orlov había informado previamente de intensos combates entre las fuerzas ucranianas y rusas en las afueras de su ciudad, que se encuentra en el sureste.

Las tropas rusas intentaron ingresar a la ciudad en tanques y apoderarse de la planta, pero el miércoles se vio a los residentes y trabajadores congregarse alrededor de la planta y las calles circundantes. Ucrania tiene cuatro plantas nucleares activas, incluida Zaporizhzhia.

Heavy fighting is ongoing and a building is on fire at Enerhodar nuclear power station on Ukraine#Russia #Ukraine pic.twitter.com/mOJWIqAZTs