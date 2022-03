Chile | Alcalde de Calama por amenazas de balaceras en colegios: «Vamos a solicitar decreto de excepción y nos declaramos en estado de alerta ciudadana»

Un rápido operativo policial fue gestionado por Eliecer Chamorro Vargas, alcalde de la comuna de Calama, esto tras recibir información preocupante en la noche del miércoles sobre unos mensajes difundidos por redes sociales, capturas de mensajes de texto, donde desconocidos realizaban serias amenazas de balaceras que se realizarían este jueves al interior de la Escuela Kamac Mayu e Instituto Obispo Silva Lezaeta, hechos, que, independiente de su veracidad, significaron un inminente peligro para alumnos y funcionarios de la educación.

Es por este motivo, que desde las primeras horas de este jueves, y tras expresa solicitud del alcalde, personal de Carabineros de la Prefectura El Loa, realizó especial resguardo en ambos establecimientos, sin embargo el seguimiento al caso continuó durante esta jornada, y es que tanto alcalde como parte de su Honorable Cuerpo de Concejales, sostuvieron importantes reuniones de coordinación con la dirección de los establecimientos educativos, donde se hizo énfasis en el resguardo que iban a tener durante la jornada, y ahondar en los pasos a seguir.

Con respecto a esta situación, que sumado a otros episodios de delincuencia de la que es testigo la ciudadanía de manera diaria, la máxima autoridad comunal, indicó que “A pesar de que no es nuestra responsabilidad, vamos a solicitar el Decreto de Excepción, porque así como en el sur hay excepcionalidades con lo que está pasando en la región de la Araucanía, por ejemplo, acá también tenemos situaciones complejas como la delincuencia. Esto no es normal (…) por eso le he instruido al equipo jurídico de la Municipalidad y las Corporaciones, el poder justificar una demanda al estado por la situación que estamos viviendo”; añadiendo que son acciones legales de las que ya se han manifestado también en otras comunas del norte del país, como Iquique y Ollagüe.

A esto agregó que “nosotros no vamos a dar ni un ápice de espacio a los delincuentes, porque necesitamos vivir tranquilos” y que “nos declaramos en estado de alerta, porque estamos cansados, y porque es la única forma de decirle al Gobierno saliente y entrante, que tienen que ponerse las pilas”.

Entre las gestiones realizadas junto con Carabineros, se coordinaron fiscalizaciones y trabajos de inteligencia en ambos establecimientos, esto desde la tarde del miércoles, cuando los vecinos de Calama alertaron al edil sobre la situación, y que se mantendrán, mientras además las denuncias por amenazas son investigadas por la Fiscalía Local.

Por su parte, Franklin Muñoz, asesor jurídico de la Ilustre Municipalidad de Calama, explicó que mismo equipo ha estado recabando antecedentes de la totalidad de los hechos delictuales que se han acrecentado en el último tiempo, para poder interponer a la brevedad un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que son acciones que se realizarán para que “podamos de alguna manera tener el resguardo que corresponde con la ciudad por todos estos eventos lamentables que están ocurriendo. Estamos a la espera que nos puedan dar alguna respuesta, sin perjuicio de esto, nos hemos anticipado y hemos estado preparando este recurso de protección contra el Estado para que se puedan adoptar las medidas necesarias por la vulneración de derechos que nosotros como ciudadanos vemos que nos están afectando”.

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), solicitará al Tribunal de Familia que aperture una Medida de Protección para la comunidad educativa de la Escuela Kamac Mayu a fin de resguardar los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes y así propender a su protección tanto física como psíquica.