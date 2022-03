Chile | Trabajadores del Colegio Binacional Chileno Americano Antofagasta denuncian el no pago de sueldos

Dos meses llevan esperando los trabajadores del Colegio Binacional Chileno Americano Antofagasta, el pago de sus sueldos, el cual a la fecha y solo a algunas personas, se ha pagado en un sistema de “goteo”.

Uno de los trabajadores del colegio mencionado, que para efectos de esta nota dejaremos su nombre en anonimato, conversó con nuestro equipo y nos contó la problemática que los aqueja.

En sus palabras, el trabajador señala que esta situación “comenzó en diciembre, en los días finales, bueno a nosotros nos pagan el ultimo día del mes, entonces, en los días finales de diciembre, cuando ya estábamos saliendo de vacaciones, nos dijeron que no iban a poder pagar en la fecha, o sea que el sueldo de diciembre no se iba a poder pagar”. Agrega que, “Dijeron que se iba a pagar la primera semana de enero, dentro de los primeros 5 días, lo cual en algunas personas se cumplió, en algunas no, algunas recibieron su sueldo el 5, otras el 7, pero dentro de todo recibieron el sueldo de diciembre”.

Sin embargo con el sueldo de enero comenzaron los problemas, “ellos dijeron que no iban a poder pagar el sueldo de enero, que se iba a retrasar, que lo iban a pagar la tercera semana de febrero, antes de entrar a clases. Hasta ahí todo bien, se supone que había un compromiso de pago“, comentó el trabajador.

En este punto, cabe recalcar, que los profes están de vacaciones a finales de diciembre, enero y febrero, por lo mismo, ellos no estaban yendo al colegio, pero si los auxiliares, personal de aseo, etc. Lamentablemente y según nos señala nuestro entrevistado, “ellos si estaban yendo al colegio sin paga”.

Todo esto se empezó a acrecentar cuando llegó la tercera semana de febrero y a los trabajadores no les dieron ninguna respuesta.

Luego del no pago en la fecha estipulada, se les hizo llegar un comunicado, el cual señalaba que no se les iba a poder cumplir ese trato, que se les iba a pagar la semana del 28 de febrero, la semana que los profesores entran a clases. Pese a dicho comunicado, hasta el día jueves 03 de marzo, aun no habían recibido respuestas.

“Esa promesa de que nos iban a pagar la tercera semana de febrero no se cumplió, tampoco se cumplió que nos pagaran esta semana, pero si, ayer (miércoles) llegó un comunicado, solamente a los profesores que seguimos en el colegio (hay gente que renunció y no les ha llegado ningún comunicado, absolutamente nada) de qué se estaban haciendo todas las gestiones posibles y que se iba a poder pagar la suma de $390.000 a cada trabajador en el colegio, $390.000 cuando el sueldo de algunos profesores es de más de $1.200.000, entonces a modo de abono por los atrasos”, señaló el docente.

En la misma, nos relata que ellos tuvieron una “junta con el rector, para hablar de esta situación, mucha gente salió llorando, mucha gente renunció ahí mismo y fue fuerte la situación”, comenta además que “hay tres personas encargadas del colegio en lo pedagógico y ellos no tienen inferencia en si pagan o no, ellos se preocupan solamente de la parte pedagógica, entonces, también nos están brindando su apoyo, si necesitamos hacer algo, etc. Han sido un poquito más flexibles, pero desde administración y desde la dirección del colegio, no se ha dicho nada”.

ACTUALIDAD

Hasta este jueves 04 de marzo, los trabajadores continuaban esperando, porque “nadie más tiene un trabajo al que postular, la gente que ha postulado a otros trabajos y se los han dado se han ido inmediatamente, y sabiendo que no les van a pagar el finiquito, por ejemplo, un colega, se fue y venció el plazo legal para pagarle el finiquito y el ultimo sueldo y no se lo han pagado y obviamente no se lo van a pagar porque el colegio está en números rojos”, indica el profesor.

“Desconozco si los papás están a sabiendas de esta situación, pero no es algo nuevo, el colegio ha pasado varias veces por esto y en ocasiones anteriores, también han hecho este sistema de dar el sueldo por goteo”, agrega.

SUMINISTRO ELECTRICO

Como si fuera poco, el miércoles, el primer día que entraron las y los alumnos a clases, alrededor de las 11:30 horas, se cortó la luz en el establecimiento, según nos cuenta el docente, ellos pensaron que había sido algo anexo, un accidente en los alrededores por ejemplo, sin embargo, la empresa que provee electricidad, se había acercado al colegio a conversar y decirles que ya les habían perdonado dos meses de no pago y no podían continuar esperando, así que inmediatamente cortaron la luz.

Por lo anterior, a las 13:00 horas, tuvieron que irse a la casa “porque no se podía hacer absolutamente nada porque no había luz, porque no pagaron”, recalca el trabajador y agrega que “se supone que la cuenta ya está pagada”.

SENTIR DE LOS TRABAJADORES

Nuestro entrevistado confiesa que esta situación “da rabia, porque cada vez que pasa algo financieramente el colegio decide dejar de pagarle a los profesores, es su salida automática, siempre que pasa algo relacionado con los dineros, siempre dejan de pagarle a los profesores, entonces es algo repetido. Hay colegas que llevan 20 años en el colegio y están aburridos. Hay una colega que llevaba 20 años en el colegio y se tuvo que ir porque ella no podía seguir pidiendo plata prestada, no podía seguir endeudándose por el colegio, entonces tuvo que irse”.

Por otro lado, hasta el jueves, se han ido del colegio “más o menos 5 o 6 colegas, en los primeros dos días de clases y llegan nuevos al tiro, porque publican que están necesitando profesores”, confiesa.

Finalmente, el docente recuerda que el “colegio ya ha pasado por esta situación varias veces, ha estado a punto de cerrar, los papás han hecho paros, es una historia repetida en el colegio”.