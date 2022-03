Día Mundial de la Obesidad 2022: Actúa contra el exceso de peso

La prevalencia de la obesidad no ha dejado de aumentar desde la década de los 80 del siglo pasado y se ha convertido en uno de los retos de salud pública más importantes en todo el planeta, que afecta ya a unos 800 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Unión Europea actualmente un 30-70% de los adultos tiene sobrepeso y un 10-30% padece obesidad. En España, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), se estima que la prevalencia del sobrepeso en los adultos es del 39,3%, y del 21,6% la de la obesidad, unas cifras que aumentan con la edad.

El Día Mundial de la Obesidad que tiene lugar cada 4 de marzo tiene como objetivo informar a la sociedad sobre este problema de salud y este año su lema es ‘Todo el mundo tiene que actuar’, lo que pone el foco sobre las estrategias que es necesario llevar a cabo a nivel institucional, social e individual para mejorar su prevención, diagnóstico precoz y tratamiento y facilitar que todos los afectados tengan acceso a terapias que permitan combatir los kilos de más y evitar las complicaciones asociadas al sobrepeso.

Factores de riesgo que favorecen la obesidad o dificultan su manejo

La obesidad contribuye al desarrollo de otras enfermedades como la diabetes, las patologías cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer, y reduce la esperanza de vida entre dos y 10 años en los casos más graves. Sin embargo, ni la sociedad ni el sistema sanitario parecen darle suficiente importancia, ya que datos del estudio ACTION-IO (Concienciación, Cuidado y Tratamiento en el Manejo de la Obesidad, una Observación Internacional) de España muestran que solo el 59% de las personas obesas reconoce que la obesidad es una enfermedad crónica y el 80% cree que la responsabilidad del tratamiento es únicamente suya y por esta razón tardan una media de seis años en consultar con el médico.

Los expertos de la SEEN destacan que aunque el 93% de los profesionales sanitarios consideran que la obesidad es una enfermedad crónica, solo el 44% de los pacientes obesos reciben el diagnóstico de obesidad por su médico y solo el 24% son citados para visitas de seguimiento. Esto se debe a diversos factores, como la culpabilización del paciente por no tener unos hábitos de vida saludables, o la falta de recursos terapéuticos, ya que el tratamiento farmacológico no está incluido en la financiación pública y no todos los afectados cumplen los requisitos que se requieren para el tratamiento quirúrgico y las listas de espera son largas. Se ha comprobado, sin embargo, que las causas de la obesidad son múltiples y variadas y los factores de riesgo que favorecen su aparición interactúan de forma distinta en cada persona y muchos de ellos no se pueden controlar de forma voluntaria, como la propensión genética y los entornos obesogénicos en los que influyen de forma negativa el estrés, la falta de sueño y el sedentarismo, entre otros aspectos.

El tratamiento de la obesidad también se enfrenta a dificultades como su elevada prevalencia, el placer que la mayoría experimentamos al comer y el hecho de que comer y beber forme parte de la mayoría de las celebraciones, asociar la pérdida de peso solo con la apariencia estética, los bulos y el auge de dietas y tratamientos ineficaces –y en algunos casos peligrosos, como las dietas milagro–, la falta de formación de la población general respecto a lo que es una alimentación saludable, la publicidad de alimentos ultra procesados y la discriminación hacia las personas obesas, son algunos de los retos que hay que superar.

