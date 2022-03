EEUU | Biden firma una ley para evitar que se silencie el acoso sexual en empresas

El presidente Joe Biden firmó este jueves una ley que dificultará que se puedan silenciar los casos de acoso sexual en las empresas y que da a las víctimas más herramientas para poder denunciarlos ante un tribunal.

La periodista Gretchen Carlson, cuya demanda por abuso sexual contra Roger Ailes provocó la dimisión de ese poderoso expresidente de Fox News en 2016, asistió al acto de firma en la Casa Blanca.

«Estoy aquí en nombre de las millones de trabajadoras estadounidenses que hasta hoy no han tenido voz, a las que se ha silenciado por tener la valentía de decir que les había ocurrido algo malo en el trabajo», dijo Carlson.

La firma de la ley es un triunfo para el movimiento contra los abusos sexuales #MeToo, y una medida que Carlson impulsaba desde hacía años, a través de una organización que creó después de ser despedida de Fox News y de provocar la renuncia de Ailes, fallecido en 2017.

«Creo que esta ley va a detener comportamientos malos, porque ahora todo el mundo sabrá que se van a escuchar las voces de las mujeres», celebró Carlson.

La medida impedirá que el sector privado fuerce a sus empleados a participar en procesos de arbitraje secretos al margen del sistema judicial, en los que actualmente participan las víctimas y quienes supuestamente han perpetrado los abusos.

Tune in as I sign the Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act of 2021 into law. https://t.co/KjmMiqXXdk

— President Biden (@POTUS) March 3, 2022