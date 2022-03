Nueve de cada 10 madres solteras en Venezuela viven en la pobreza

En Venezuela, nueve de cada diez hogares encabezados por una madres soltera están en la pobreza, según un estudio de la firma Anova.

Para subsistir, se ven obligadas a tener múltiples oficios; sin dejar atrás sus obligaciones como madres. muchas mujeres que sostiene sus hogares se ven obligadas a dejar sus estudios o sus trabajos para encargarse de sus hijos.

Desde hace un par de años, Yusmary Gómez quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos; pero la promesa no se cumplió.

“Te voy a ser sincera, a mí me ha tocado que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme y les digo (a mis hijos) que no tengo hambre», cuenta Gómez, de 36 años.

Amplíe la información en VOA

URGENTE Ucrania: la planta nuclear más grande de Europa está en llamas: funcionarios locales (+ Vídeo)