Así afecta la guerra en Ucrania los precios de los alimentos

Más presión a unos ya altos precios de bienes básicos, una de las consecuencias de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Esta nación es uno de los grandes proveedores mundiales de insumos y materias primas. Desde gasolina, hasta fertilizantes, los precios galopantes amenazan con empeorar los niveles históricos de inflación que ha dejado la pandemia.

Los panaderos de Medio Oriente y el norte de África temen verse obligados muy pronto a apagar sus hornos. Y no es un temor infundado: millones de personas en estas regiones dependen del suministro de trigo de los dos protagonistas de la guerra: Rusia y Ucrania.

Países como Egipto, Líbano, Yemen y Túnez estarían entre los más afectados por el aumento de los precios del trigo o una interrupción del suministro, según el Instituto de Oriente Medio.

Para Líbano, Ucrania es la fuente del 80% de las 650.000 toneladas de trigo importadas anualmente, Mientras que Túnez depende de las importaciones ucranianas y rusas para el 60% de su consumo total.

Rusia es el líder mundial en exportación de trigo y Ucrania se ubica cuarto en la lista, por lo que el bloqueo de los principales puertos de la zona ha derivado en un aumento hasta del 40% en apenas una semana en los precios de los contratos más negociados de este producto en la Bolsa de Chicago, hasta tocar un máximo en 14 años.

The historic surge in wheat prices is expected to spur Canadian farmers to sow more acres https://t.co/yuQBFbfDuB

— Bloomberg (@business) March 4, 2022