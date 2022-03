Conoce la historia de un venezolano llamado Alejandro Chabán: De mesero a millonario

La Famosa revista Forbes está vez destacó en su revista la labor del venezolano Alejandro Chabán.

En la revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, esta vez tuvo lugar el importante actor y escritor criollo de 40 años de edad, quien fue calificado en Forbes como uno de los empresarios más exitosos de todo Estados Unidos.

Cabe destacar que, Chabán quien es oriundo de Maturín y anteriormente trabajaba como mesero, logró el éxito primero como actor en producciones tanto en español como en inglés, además de su participación en series de Telemundo como Prisionera, Decisiones y la telenovela El rostro de Analía.

En la crisis económica en EE.UU en 2008 tuvo que aceptar otros empleos diferentes a la televisión para sobrevivir, llegando a trabajar como camarero y como payaso «Recuerdo que iba a las audiciones y la gente decía: “Hueles a pollo. Y no se lo dije a nadie. Me daba mucha vergüenza contarle a la gente mi historia y que trabajaba de camarero».

Luego de esto, el criollo quien en su adolescencia presentaba problemas de sobrepeso al pesar 314 libras, se superó y creó su marca personal titulada, Yes you can, la cual lo llevó al éxito que posee hoy en día donde tiene libros de superación personal, batidos y planes de entramientos con los cuales ha logrado transformar vidas.

Finalmente, Alejandro concluyó en su entrevista «Decidí transformar mi vida para siempre y mi misión se convirtió en inspirar a otros a transformar sus propias vidas y alcanzar la felicidad y la salud.»

