EEUU | Blinken anuncia desde Polonia ayuda humanitaria y refuerzo del flanco este

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ratificó este sábado desde Polonia su apoyo a ese país, la principal vía de escape para refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, mientras abordaba con su Gobierno un incremento de la aportación a la seguridad polaca.

Blinken, la más alta personalidad diplomática norteamericana de la administración Biden que ha visitado Polonia, se reunió en la ciudad de Rzeszów (sur) con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, donde ambos se mostraron de acuerdo con reforzar el flanco Este de la OTAN.

Met with Polish Prime Minister @MorawieckiM to discuss the strong U.S.-Polish ties and our stalwart support for Ukraine and the Ukrainian people, so many of whom are being generously hosted by our Polish Allies. #StandWithUkraine pic.twitter.com/pe29dsyWDT

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022