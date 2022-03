EEUU | Un incendio forestal en Florida obliga a evacuar más de mil viviendas

Más de 1.000 hogares han sido evacuados mientras un incendio forestal se propaga este sábado por fuertes vientos en la zona conocida como el «Panhandle» de Florida (EE.UU.), por lo que ha sido declarado un estado de emergencia para el condado de Bay, en el noroeste del estado, según medios locales.

Más de 1.000 viviendas se ven afectados por las órdenes de evacuación y el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) informó que ocho hogares fueron devorados por el fuego.

No se han reportado heridos o muertes en este momento y aproximadamente 2.500 personas fueron evacuadas, según fuentes oficiales.

En la mañana de este viernes, los bomberos respondieron a un incendio que creen se inició cuando alguien quemó basura al aire libre en el área de Adkins Road, que ocupaba aproximadamente 800 acres, indicó la cadena de televisión local WTOC 11, afiliada de CBS.

Los informes iniciales dijeron que el incendio ocupaba entre 30 y 40 acres en el área del condado de Bay, añade el medio.

Sin embargo, según los servicios de emergencia del mencionado condado, el incendio forestal ahora abarca más de 1.400 acres y continúa creciendo.

El Servicio Forestal de Florida informó por su parte que se ha logrado contener alrededor del 30 % del incendio.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, se personó hoy en la cercana urbe de Panama City para hablar sobre el incendio.

Gov. DeSantis Is in Bay County Responding to Wildfire Damages https://t.co/ylHp9T4PtA

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 5, 2022