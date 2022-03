¿El aumento del salario mínimo generará más inflación?

1363611

Luego de 10 meses sin aumento salarial y de varias promesas de recuperar el ingreso de los venezolanos, el gobierno de Maduro anunció un incremento en el sueldo mínimo de 1.700% nuevamente anclado al petro, como lo anunció en 2018, para elevarlo a medio petro, equivalente a 126,32 bolívares o 28,90 dólares.

Ante un anuncio de incremento salarial una de las principales preocupaciones es su incidencia en la inflación, que en los últimos meses ha bajado lo suficiente como para que el país salga de la hiperinflación. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, este incremento no necesariamente representa un aumento en los precios, según indicaron a El Pitazo el analista financiero Henkel García, director de la firma Econométrica, y los economista y profesores universitarios Douglas Ramírez y Carlos Hermoso.

Los especialistas coincidieron en que dependerá de la forma en que se financie este aumento, pues si se trata de recursos provenientes de los impuestos y el ingreso petrolero no tendrá mayor incidencia en los precios, pero si para cubrir este casto el gobierno de Maduro apela a la acostumbrada fórmula de emisión monetaria el resultado será el regreso al ciclo hiperinflacionario. El aumento del dólar tampoco lo ven probables estos expertos, al igual que medidas como fijación de precios, muy utilizada en el pasado por el gobierno chavista.

— ¿El aumento de salario mínimo anunciado este jueves incidirá en la inflación?

—HG: Dependerá de cómo esté financiado. Si está financiado con aumento de recaudación, ingresos petroleros o redireccionamiento del gasto la incidencia será muy baja, mientras que si es financiado con emisión monetaria caeremos en la misma dinámica que nos llevó a la hiperinflación.

—CH: Si el gobierno mantiene el equilibrio fiscal alcanzado en los últimos meses no necesariamente generará más inflación. Puede incidir en la inflación si el gobierno no tiene los ingresos que correspondan con el gasto, es decir, que los gastos sean mayores que los ingresos y se vea forzado el gobierno a producir dinero inorgánico. No necesariamente va a haber y si la hay no necesariamente va a conducir a una hiperinflación porque hay crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), hay ingresos extraordinarios y un equilibrio fiscal.

—DR: Yo pienso que no porque el salario mínimo del sector privado está muy por encima de lo que el gobierno está ofreciendo y los ajustes han sido anticipados por el sector privado. Van a incidir más los ajustes impositivos que el gobierno ha hecho que este aumento del salario mínimo.

Henkel García sostiene que si el aumento de salario es financiado con emisión monetaria Venezuela caerá de nuevo en la hiperinflación | Cortesía

— ¿De dónde provienen los recursos para ese aumento? ¿Tiene el gobierno los fondos para hacer este ajuste?

—HG: Me parece que el aumento de recaudación que hemos visto hasta el momento no alcanza para aumentar el salario de toda la Administración Pública, porque no solo es el mínimo sino todas las escalas salariales. Es un gasto importante que no veo que sea solo con el aumento de recaudación. Pudiera ayudar el aumento de los ingresos petroleros o también pudiera haber un redireccionamiento del gasto, es decir, el gasto que realizan en la entrega de bolsas de comida a los empleados de la Administración Pública pudiera cambiarse por salario. Esa es otra posibilidad pero no hay certezas.

—CH: Hay un ingreso extraordinario de dólares por el incremento de los precios del crudo sumado a un aumento leve de la producción petrolera venezolana y del precio del oro y otras materias primas que le permiten ahora al gobierno tener recursos para cancelar los compromisos contraídos con los acreedores y además para crear demanda a través del aumento de salario mínimo. Se suma un incremento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta debido al aumento del PIB y al haber un incremento de salario y, por ende, de demanda, también hay un aumento de recaudación por la vía del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

– DR: En parte, el gobierno tiene fondos por la actualización de los aranceles e impuestos, adicionalmente el gobierno aunque ha reducido la emisión monetaria siempre puede recurrir a otros mecanismos de financiamiento. Lo que recauda el gobierno le permitiría cubrir ese salario mínimo del sector público, no veo que tenga problemas.

— ¿El aumento de salario decretado por el gobierno impactará en el aumento del dólar?

—HG: Si se financia con emisión monetaria por supuesto que tendrá un impacto en el dólar, si es de manera más sana, con recaudación, ingresos petroleros o redireccionamiento del gasto no habrá presión adicional en el tipo de cambio.

—CH: Si no hay más inflación no debe haber mayor tormento en relación con el dólar y podrá mantener su precio. Es poco lo que destina el Banco Central para aumentar la oferta por eso la participación del Banco Central no es tan relevante y por eso este aumento de salario no necesariamente impactará en el precio del dólar a menos que haya un incremento de la inflación pero no creo que sea más grande.

—DR: En este momento no se ve el aumento, puede afectar más al dólar los eventos externos como la invasión a Ucrania y las sanciones financieras que pueden afectar a gente del gobierno actual y de algunos sectores empresariales asociados con el gobierno que tienen negocios con Rusia.

Douglas Ramírez sostiene que van a incidir más en la economía los impuestos aplicados por el gobierno que el aumento de salario | Cortesía

— ¿Esta decisión generará otras medidas como congelación de precios?

—HG: Yo creo que ellos (el gobierno de Maduro) van a esperar la reacción del mercado ante este aumento que dadas las características yo creo que no va a tener mucha presión. La tentación está allí pero también entienden que son políticas que empeoran más la situación. Serían medidas impopulares y un error político.

—CH: No lo creo. ¿Para qué va a haber congelación de precios cuando hay una dolarización en la economía? Al contrario, estaría sujeto a la oferta y demanda. Un aumento en la demanda puede estimular la oferta de bienes y servicios puede mantenerse un equilibrio entre la oferta y la demanda.

—DR: Desde hace tiempo el gobierno tomó la decisión de mirar para el lado la fijación de precios del sector de bienes y servicios porque sabe que la Ley de Costos y Precios Justos la ha dejado morir porque nunca ha sido efectivas.

— ¿Cuánto debería ser el salario mínimo en Venezuela tomando en cuenta las condiciones del país?

HG: El salario mínimo debe ir de acuerdo con los niveles de producción del país. Se deprimió porque la producción colapsó. No hay manera de decretarlo, el poder de compra de ese salario es muy difícil de hacerlo vía decreto. A medida que la productividad y producción vayan mejorando mejorará toda la escala de salario de la economía. Lo que se paga ahora es lo que las condiciones del país permite, todavía es una economía muy precaria que por primera vez en mucho tiempo muestra signos de recuperación pero es muchísimo el terreno perdido tanto en tamaño de la economía como en poder de compra del salario.

—DR: Lo deseable es que le permita a una familia comer pagar arriendo, y tener un ahorro, pero el peor daño que se le ha hecho a la economía es la fijación de precios de manera unilateral por el gobierno, en este caso el salario, pues los sindicatos y gremios perdieron fuerza y capacidad de negociación. Lo ideal es que estos grupos organizados negocien libremente sus salarios con el empleador, la eliminación de esta discusión por parte del fallecido presidente Hugo Chávez quitó capacidad de respuesta y presión de las organizaciones gremiales.

— ¿Qué significa que el salario esté anclado al petro?

—HG: Anclarlo al petro es igual que indexarlo y a este punto en el que todos los precios de la economía tienen una referencia clara al dólar sería hasta positivo, pero sería ponerlo en consonancia con lo que ya aplica prácticamente para toda la economía.

—CH: Es una forma de dolarización del salario.

—DR: Cuando el gobierno dice que quiere anclar el salario mínimo al petro significa que debe poder indexarlo mensualmente, es decir, que cada vez que el petro suba el salario mínimo se ajuste pero en el caso de que baje, ¿se anclará también a la baja? Eso es un poco complicado, además difícil que los contratos sean indexados de manera mensual, pues sería costoso cambiar nóminas cada mes. Es más un anuncio más que una realidad posible, difícil de implementar además que nadie aceptaría que su salario bajara cuando cayera el petro. Es un aumento puntual y dada la tendencia inflacionaria ese salario mínimo anclado al petro va a tender a seguir cayendo aunque se hagan ajustes periódicos. Tendría que hacer el gobierno un ajuste todos los meses y sin embargo está fijado en bolívares.

Carlos Hermoso indica que es poco probable que haya congelación de precios de productos tras el aumento de salarios | Cortesía

— ¿Hay otros países que anclen el salario a un valor diferente a la moneda?

—CH: Lo que ha habido es dolarización o asunción de otro signo monetario en una economía determinada. En el último siglo ha sido principalmente en torno al dólar pero también lo hubo en relación con el franco francés y el marco alemán. Se establece en relación con el signo monetario que es asumido por una economía cuando el nacional ya no tiene pertinencia.

—DR: Sí hay países que han usado alguna unidad de cuenta. Chile fijo desde el gobierno del presidente Eduardo Frei (1994-2000) la Unidad de Fomento (UF) que equivalía a un peso y hoy está pasando los miles de pesos. Cuba tenía una unidad de cuenta llamada CUC (peso convertible cubano), anclada al dólar pero por debajo de esta divisa, y el CUP (peso cubano). Venezuela trata de hacerlo como una innovación pero ya ha ocurrido.

