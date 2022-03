Inseguridad en Venezuela: ¿Aumentó o disminuyó?

Venezuela es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo, donde su capital se mantiene dentro de la lista de ciudades más violentas. A pesar de esto, algunos jóvenes tienen opiniones distintas ante el tema, ya que algunos consideran que la inseguridad en el país ha disminuido y otros aseguran que es todo lo contrario.

Foto referencial.

Inseguridad en Venezuela

Diego Balda de Caracas, consideró que sí ha disminuido. «Ahora las personas pueden sacar más teléfono y poder compartir o hablar en espacios públicos. Nunca he sido víctima de la delincuencia, pero ya no es lo mismo como en el año 2015. Sin embargo, no confío del todo en los cuerpos policiales», comentó a NTA.

Por otra parte, José Guzmán, también está de acuerdo con que la inseguridad ha disminuido. «Vivo en una zona peligrosa de la ciudad como es Petare y debo reconocer que han hecho un buen trabajo en esa zona. Aunque no todos los cuerpos de seguridad son confiables porque muchas veces me han parado para matraquear como se dice coloquialmente».

Ángel Garrido 25 años residente del estado Bolívar, cree que «la inseguridad no ha disminuido ni ha aumentado. Realmente soy una persona que no salgo mucho y no voy por lugares solos, oscuros que estén propensos a la delincuencia. Por otra parte, creo que muchas veces los cuerpos de seguridad se prestan para estos malos actos», acotó.

Jóvenes de Nueva Esparta, se sumaron a la encuesta y de acuerdo a su opinión, «la inseguridad ha aumentado en el país y evito salir tarde los lugares. Además que los cuerpos de seguridad no me generan confianza porque para mí son los primeros delincuentes», dijo Luis Manuel Zaragoza.

Meliannys Guzmán enfatizó que la inseguridad ha aumentado en el país, porque hay más robos. Señaló el robo de niños y las pérdidas materiales. «Creo que los policías deben hacer mejor sus trabajos pero no me generan mucha confianza, aunque es de ayuda que si estén de nuestro lado», dijo a NTA.

En Táchira, el joven Elías Cáceres consideró que la inseguridad ha aumentado por falla del Estado. «Yo evito salir de noche, evito exponerme a situaciones donde los sitios estén apoderados por grupos delincuenciales. Es mi recomendación para todos en el país», enfatizó.

En el estado Sucre, Eli Marrufo relató que no está seguro de una respuesta, sin embargo, a su juicio «tomo algunas prevenciones para evitar ser víctima de la delincuencia como colocarme el bolso adelante y no sacar el celular en cualquier lugar. Creo que es importante denunciar cualquier evento, ya que los delincuentes se salen con la suya si no denunciamos».

Asimismo, Jennifer también asegura que la inseguridad aumentó en el país, «salgo acompañada y no me gusta salir de noche. Siempre salgo sin teléfono y sin cartera. No creo en todos los cuerpos policiales, y mi llamado es que siempre logremos denunciar».