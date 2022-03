Los peligros de mentir en tu currículum

A quién no se le ha pasado por la cabeza alguna vez mentir en su currículum. Aunque solo haya sido para ensalzar el nivel de inglés al típico nivel medio. Incluso esta que puede parecer una mentirijilla sin importancia puede traer grandes consecuencias.

¿Qué es mentir en el CV?

Mentir es poner algo que no es verdad. Así de simple y claro. Muchas personas tratan de hacer su currículum más impresionante y exageran un poco, o mucho. Puede parecer que hay una fina línea entre vender tu candidatura y mentir, pero no es así.

Algunas de las mentiras más habituales son: inventarse un trabajo en una empresa, cambiar el título del puesto de trabajo para parecer que tienes más experiencia, poner formación que no tienes, extender las fechas para que parezca que has trabajado durante más tiempo, mencionar que dominas una herramienta informática que no conoces, decir que hablas un idioma del que solo sabes un par de palabras… Estas solo son algunas y puede parecer que no todas tienen la misma importancia, pero el caso es que no importa lo grande o pequeña que sean las mentiras,porque todas pueden traer las mismas malas consecuencias.

Nunca se debe de mentir en un currículum porque:

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo

Evidentemente cuando escribes tu currículum y mientes en él, lo vas a hacer pensando que no te van a pillar, sino no lo harías. Sin embargo, es mucho más frecuente de lo que parece que te descubran. Piensa que vas a enviar tu currículum a personas que leen decenas de ellos cada día y son expertos en detectar mentiras.

Si no lo descubren al leer tu currículum, lo harán en una entrevista de trabajo. Y si llegases a pasar esta y conseguir el puesto de trabajo, cuánto tiempo crees que tardarán en darse cuenta.

Perderás toda credibilidad

Si te pillan en una mentira, aunque esta sea mínima, perderás toda credibilidad. Serás descartado automáticamente. Nadie quiere en su empresa a alguien que no es honesto.

Así, aunque tuvieses posibilidades de conseguir el trabajo, porque la mentira que has puesto no influye para el trabajo, perderás toda opción.

Pasarás a la lista negra

Sí, en algunos casos es real, algunas empresas tienen una lista negra de candidatos, donde incluyen este tipo de datos y circunstancias. Si pasas a formar parte de ella no tendrás posibilidades en el futuro de conseguir un trabajo en esa empresa.

Quizás hoy mientas para un puesto de trabajo, pero mañana tengan en la misma empresa una oportunidad laboral para la que eres el candidato ideal, sin mentir. Esas puertas estarán cerradas para ti.

Tu reputación te perseguirá

Aunque tus datos sean confidenciales, las personas hablan y se muevende empresa. Quién sabe si quien hoy te está entrevistando para una empresa, dentro de cinco años será quien reciba tu currículum en otra. Si se acuerda de ti, y hay muchas posibilidades de que así sea, no te considerará como candidato.

¿Merece la pena arriesgarse tanto?