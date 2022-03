¿Qué significa que el salario mínimo esté anclado al petro?

1363748

Caracas.- El pasado jueves, 3 de marzo, el gobierno de Maduro decretó un aumento del salario mínimo de 1.700 % y por segunda ocasión anunció el anclaje del ingreso de los trabajadores y pensionados al petro. Con el incremento, el sueldo mínimo se ubica en medio petro, equivalente a 28,90 dólares 126,32 bolívares.

Para conocer qué significa esta medida, El Pitazo consultó a los economistas Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y Douglas Ramírez, profesor universitario y consultor financiero, quienes adelantaron que la medida no es sostenible.

¿Qué significa el anclaje al petro?

Anclar el salario mínimo al petro implica atarlo al precio del criptoactivo creado y promovido por el gobierno de Maduro, del cual, según Balza, se desconoce a detalle la fijación del valor que según se dijo en el pasado está basado en el precio del petróleo y del oro.

¿Cuándo se aplicó por primera vez esa medida?

La primera vez que Nicolás Maduro se refirió al anclaje del salario mínimo al petro fue en 2018 con la reconversión monetaria. En ese momento el valor de la criptomoneda se ubicaba en 3.600 bolívares y por ende el salario mínimo se fijó en 1.800 bolívares (actualmente 0,0016 bolívares), monto que se mantuvo en el tiempo pese a la fluctuación del petro.

¿Es una medida efectiva?

Para Balza esta medida «no tiene sentido» pues ya en 2018 generó un problema. Por otro lado, Ramírez apunta que se trata de un aumento puntual y dada la tendencia inflacionaria ese salario mínimo anclado al petro va a tender a seguir cayendo aunque se hagan ajustes periódicos. Tendría que hacer el gobierno un ajuste todos los meses y sin embargo está fijado en bolívares.

¿Es sostenible en el tiempo?

«No es sostenible en el tiempo porque no tiene sentido», señala Ronald Balza quien recordó que en 2018 no se mantuvo su aplicación y además se dejó de mencionar. «Volverla a mencionar tres años y medio después sin explicar por qué no se aplicó.

¿Cuál es el principal problema?

Para Ronald Balza, anclar el salario a una medida que no depende de la capacidad de producción del país genera problemas a quienes producen y al gobierno cuando en el futuro vaya a cumplir con esos compromisos salariales. También señala que la definición del petro no está clara y por tanto se complica su aplicación, además de que genera inestabilidad económica. Douglas Ramírez coincide en los contratiempos que genera aplicar esta medida, y agrega la dificultad de indexar mensualmente los contratos o cambiar las nóminas ya que el salario sigue pagándose en bolívares.

Anclar el salario al petro implica que si el valor del petro cae deberían bajar también los precios del petróleo y para Ronald Balza un recorte de los salarios debería ser una decisión negociada entre los trabajadores y patronos. Douglas Ramírez señala que la medida no se podría aplicar porque los trabajadores no aceptarían una caída de sus salarios.

¿Era preferible una indexación al dólar?

El economista Ronald Balza señala que la indexación no es deseable porque se introduce una rigidez dentro de un proceso que debe ser flexible para que los recursos se puedan mover dentro de la economía. «A veces los precios de algunas formas de trabajo suben más rápido de lo que se subirían si se que si se fijan», afirmó.

¿El anclaje al petro está detallado en algún documento jurídico?

Hasta el momento no hay publicación en Gaceta Oficial ni documentos en la Asamblea Nacional o de otros entes gubernamentales que confirmen si el anclaje al petro estaba calculado en el presupuesto de la nación.

