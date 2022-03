¿De dónde sacará Maduro los recursos para pagar el aumento de salario?

1364186

Caracas.- Tras el aumento de salario mínimo en Venezuela a medio petro, anunciado el pasado jueves 3 de marzo y equivalente a 126,32 bolívares o 28,90 dólares, una de las dudas que surgen es si el gobierno de Maduro tiene los recursos para financiar ese aumento del gasto, tomando en cuenta que existen en el país más de 3 millones de trabajadores y 1 millón de jubilados de la Administración Pública, según recientes cifras ofrecidas por el presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez.

El origen de los recursos es clave para la economía, pues de ello dependerá la incidencia de la medida en la inflación, según coincidieron Henkel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, y el economista Carlos Hermoso, quienes conversaron recientemente con El Pitazo.

El aumento de la recaudación es una de la principal fuente de financiamiento del incremento salarial, dijo García, aunque considera que no será suficiente para cancelar la nómina de la Administración Pública. «Es un gasto importante que no veo que sea solo con el aumento de recaudación. Pudiera ayudar el aumento de los ingresos petroleros o también pudiera haber un redireccionamiento del gasto, es decir, el gasto que realizan en la entrega de bolsas de comida a los empleados de la Administración Pública pudiera cambiarse por salario. Esa es otra posibilidad pero no hay certezas», apuntó.

Para el economista y profesor universitario Douglas Ramírez, también consultado por El Pitazo, la recaudación permitiría cubrir ese salario mínimo del sector público. El alcance del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras aprobado recientemente en la reforma legal se suma a un incremento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta debido al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y al haber un incremento de salario crece la demanda por lo que también hay un aumento de recaudación por la vía del IVA (Impuesto al Valor Agregado), señaló por su parte Hermoso.

Hermoso resaltó que en el país hay un ingreso extraordinario que considera importante, debido al aumento del precio del petróleo, de los minerales, sobre todo el oro, coltán, diamante, que le permiten ahora al gobierno tener recursos para cancelar los compromisos contraídos con los acreedores y además para crear demanda a través del aumento de salario mínimo.

