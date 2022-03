EEUU | Biden agradece al presidente polaco su «hospitalidad» con los ucranianos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció este viernes en una llamada telefónica a su homólogo de Polonia, Andrzej Duda, su «hospitalidad» con los 700.000 refugiados que han llegado a Polonia huyendo de la invasión rusa de Ucrania.

La Casa Blanca explicó en un breve comunicado que Biden y Duda hablaron sobre «la premeditada e injustificada invasión rusa de Ucrania» y los esfuerzos de los aliados occidentales para «imponer severas consecuencias a Rusia».

El presidente de Estados Unidos también reafirmó su «compromiso» con la seguridad de Polonia, país miembro de la OTAN en el que hay 9.000 soldados estadounidenses, 4.700 de ellos desplegados durante las últimas semanas para reforzar el flanco oriental de la Alianza por la crisis ucraniana.

Ambos líderes abordaron «la importancia de proveer ayuda humanitaria» a Ucrania, y Biden agradeció a Duda y al pueblo polaco por «su hospitalidad al recibir y asistir a cerca de 700.000 ucranianos y de otras nacionalidades que han huido de la guerra hasta ahora».

Según la ONU, más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania desde la invasión ordenada la semana pasada por el presidente ruso, Vladímir Putin, y la inmensa mayoría han buscado refugio en países vecinos.

Polonia es el país que más personas ha acogido, unos 650.000 ucranianos, seguido de Hungría (145.000), Moldavia (103.000), Eslovaquia (90.000) y Rumanía (57.000), según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

I look forward to hosting Finnish President Sauli Niinistö at the White House this afternoon for a bilateral meeting. We’ll be discussing the latest developments regarding Russia’s war on Ukraine and how to strengthen European security.

— President Biden (@POTUS) March 4, 2022