EEUU | EE.UU. promete ayuda a Moldavia para hacer frente al aluvión de refugiados

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha comprometido este domingo a apoyar a la República de Moldavia a la hora de gestionar el aluvión de refugiados que llegan al país huyendo de la invasión rusa en Ucrania.

«Estados Unidos hará todo lo posible para ayudar a Moldavia con asistencia para los refugiados», dijo Blinken en una rueda de prensa televisada después de reunirse en Chisinau, la capital de Moldavia, con la presidenta del país, Maia Sandu, quien anunció que más de 250.000 desplazados han entrado en territorio moldavo desde que comenzó el ataque ruso.

.@SecBlinken discusses the humanitarian crisis that Russia has sparked: As of today, 700,000 people have been forced to flee the violence perpetrated by Russia by crossing the border from Ukraine to Poland—with more coming every single day. pic.twitter.com/sno11Pbf19

— Department of State (@StateDept) March 5, 2022