¿Sistema Patria elimina bono de Guerra Económica tras aumento de salario mínimo?

Caracas. “Esta vez no me llegó el bono de guerra económica. Soy amputado de una pierna y en la otra (tengo) prótesis de cabeza de fémur. Soy ultra chavista y mucho necesito la ayuda que da el Presidente y su eficiente equipo. Dios los bendiga”, manifestó Nelson Valero, de 73 años, a través de su cuenta de Twitter la mañana de este domingo 6 de marzo.

La preocupación que expresó Valero por la demora en la asignación de este bono establecido por el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema Patria, se multiplicó en redes sociales después del anuncio del aumento del salario mínimo a medio petro y la salarización de los bonos.

Y es que el inicio de su asignación sucedió un día antes del anuncio del gobernante Nicolás Maduro; es decir, el miércoles 2 de marzo. Por un monto de 10 bolívares, equivalente a 2 dólares con 29 centavos, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), el bono contra la Guerra Económica está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) y a las personas que están registradas en el programa Amor Mayor.

Soy Nelson Valero,73 años,CI 3.737.295 esta vez no mellegó el bono de guerra económica,soy amputado de una pierna y en la otra prótesis de cabeza de fémur,soy ultra CHAVISTA y mucho necesito la ayuda que da el Presidente y su eficiente equipo DIOS los BENDIGA. #PlataformaPatria — Nelson Valero (@NelsonAValeroV) March 6, 2022

De acuerdo con el cronograma para asignar los bonos del gobierno oficialista, Valero debió recibir el dinero a través de la plataforma Patria el viernes 4 de marzo, ya que tiene entre 74 y 65 años. El bono contra la Guerra Económica, considerado un complemento de la pensión del Ivss, llega de manera gradual y por lote, según la edad, de mayor a menor.

“Con mucha publicidad el régimen anuncia la cancelación del bono de Guerra Económica. Mediodía viernes y no lo han honrado ni a los de cien años. 10 bolívares”, se quejó Edgar Peña Espinoza, quien se identifica en Twitter como profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC), el viernes 4 de marzo.

Con mucha publicidad el régimen anuncia la cancelación del bono de guerra económica, mediodía viernes y no lo han honrado ni a los de cien años. 10 bs. ¿Se quedará en el limbo la nueva tabla salarial también? Está bueno de atropellar a la Comunidad Universitaria y ad. pública. pic.twitter.com/3UmIEmgDyU — EDGAR PEÑA ESPINOZA (@EDGAR_PENAE) March 4, 2022

“¿Se quedará en el limbo la nueva tabla salarial también? Está bueno de atropellar a la comunidad universitaria y administración pública”, añadió el hombre bajo el usuario @EDGAR_PENAE.

Otra usuaria de Twitter afirmó que su octogenaria madre no había recibido la asignación que, por su edad, esperaba el jueves 3 de marzo, pues tiene entre 84 y 75 años. “Buenas tardes. Aún no pagan bono de Guerra Económica. Mi mamá tiene 80 años y hasta hoy 4/3/2022 no ha sido asignado”, dijo Leni Xiomara Pacheco Moreno, bajo el usuario @leni66p.

Ante la demora en el pago, otro usuario, identificado como Charles Lemuat (@lemudos), preguntó a la cuenta de Twitter Bonos Social, encargada de informar sobre los bonos del Carnet de la Patria, cuál es el nuevo monto de la asignación y cuándo estaba prevista su cancelación. “Importante porque este bono es cancelado los primeros cinco días de cada mes y aún desconocemos la fecha”, afirmó el viernes 4 de marzo.

@NicolasMaduro @delcyrodriguezv Se comenta con mucha Insistencia que el Bono DE GUERRA ECONÓMICA de LOS PENSIONADOS fue eliminado xq esta incluido dentro del Incremento del S. Mínimo. Agradecemos un pronunciamiento/Aclaratoria al respecto por lo vital que este es para El Gremio. — Charles Lemuat (@lemudos) March 6, 2022

Hermetismo oficial y reprogramación

La mayoría de los mensajes de los pensionados en las redes sociales sobre la suerte del bono se estrellan con el hermetismo del Gobierno de Nicolás Maduro. Solo un tuit despejó algunas dudas: “El bono contra la Guerra Económica no fue eliminado; sigue, solo que no se sabe si lo entregara a los trabajadores públicos, ya que este beneficio es para pensionados del Ivss y Amor Mayor”, respondió la cuenta oficial de Twitter Bonos Social a un usuario el viernes 4 de marzo.

El bono contra la guerra económica no fue eliminado sigue solo que no se sabe si lo entregara a los trabajadores públicos ya que este beneficios es para pensionados IVSS y Amor Mayor. — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) March 4, 2022

Ante la falta de información oficial, los pensionados acuden al grupo de Facebook y Telegram denominado Ivss Pensionados de Venezuela, administrado por Pierino Atria y con más de 200 mil miembros, en el que informan que el bono contra la Guerra Económica “ha sido reprogramado”. “Toca esperar”, subrayaron en una publicación del viernes 4 de marzo.

@BonosSocial Buenos días. Qué pasó con el bono de guerra económica (complemento de pensión) no me ha llegado… — Belkis Blanco (@Belkis800) March 6, 2022

@BonosSocial buenas tardes, por aquí saben cuando van a pagar el bono de guerra económica para los pensionados, gracias por la información. Se esperaba que fuera en estos días, pero no ha llegado. — Sayr Silva Ortiz (@Sayr_21) March 5, 2022

@BonosSocial buenas tardes! Por favor pueden aclarar como quedo el bono de guerra económica a los pensionados, aun sin entregar — Pelusa p (@Pelusap1) March 5, 2022