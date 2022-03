▷ Foro UCAB: La participación política se encuentra “amenazada, reprimida, limitada, obstaculizada y controlada por el Estado” #7Mar

“La participación política ciudadana en Venezuela más allá de lo electoral” fue el tema central del último evento realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) en el que analizaron la intervención del venezolano en los asuntos públicos.

Durante el encuentro virtual, el CDH-UCAB presentó los resultados de su informe “Fortalecimiento del derecho a la participación política desde un enfoque ciudadano”, un trabajo de investigación en el cual la institución arroja luces sobre los espacios que existen para la expresión política por parte de la población y las dinámicas que ahí se producen más allá de aquellos que se generan cuando hay elecciones.

La investigadora Mariana Scolaro expuso cómo los participantes explicaron el panorama actual. Detalló que la participación política se encuentra “amenazada, reprimida, limitada, obstaculizada y controlada por el Estado” y que cuando se produce, es de forma “local, selectiva y no generalizada”; aunque incide en que ésta “se mantiene latente y desafiante al Poder”, lo que debe llamar la atención a los actores políticos a fomentar y defender este derecho.

Entre los hallazgos por parte del grupo de investigación, Scolaro destacó el hecho de que la mayoría de los encuestados coincidió en que “las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las protestas y las Universidades son los espacios de participación política ciudadana más relevantes en la actualidad”.

Además, la investigadora indicó que plataformas digitales como WhatsApp o Telegram han tomado relevancia para la información, coordinación y desarrollo de espacios alternativos de participación política, ante el contexto de restricciones de espacios físicos y de censura de medios de comunicación tradicional.

Por su parte, Leonardo Verónico, investigador del CDH-UCAB, destacó que el equipo enfocó el estudio separado de la participación electoral, debido a que no se suele profundizar en las investigaciones que se realizan en el país. Expuso que el objetivo de la investigación fue propiciar un debate, “con data en mano” que contribuye a generar más espacios y una mayor participación ciudadana.

Verónico indicó que eventos que se produjeron en el momento del estudio, como lo fueron el diálogo en México y las elecciones regionales de diciembre, tuvieron cabida en el estudio pese a no ser temas centrales de la investigación.

Sobre las negociaciones, indicó que los ciudadanos se mostraron muy divididos, debido a que sentían que no hubo buena comunicación sobre los temas que se discutieron y que participaron élites y no la sociedad civil en general, aunque en este caso, explicado sobre el eje de que se discutían intereses partidistas y no de la ciudadanía.

En cuanto al proceso electoral, las personas estuvieron divididas prácticamente a la mitad, debido a que unos consideraron que estaba viciado y no se debía participar y, otros tantos que se debía aprovechar el espacio, aunque existieran dudas sobre estas elecciones.

Otro punto importante del informe es la identificación de los retos a los que se enfrentan los venezolanos para ejercer este derecho. Los participantes señalaron “la ausencia de garantías estructurales para el ejercicio a la participación política, una política sistemática de represión y persecución que produce una censura significativa de la participación”. Esto se vio reflejado en el hecho de que el 73,1% consideró que no es común el uso de mecanismos de expresión fuera del ámbito electoral.

El informe ratifica la necesidad de una revisión interna por parte de los partidos políticos. El 61,2% de los encuestados afirmó que no promueven mecanismos o espacios de expresión política ciudadana distintos a los procesos electorales, indicó Scolaro. En este punto, los participantes señalaron que ese papel, lo cumple la sociedad civil.