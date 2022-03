Difunden imágenes de Salma Hayek en su primer casting para una telenovela mexicana

Salma Hayek pertenece al parnaso de las artistas latinas de Hollywood y es una de las grandes figuras del espectáculo en México de todas las épocas.

Sin embargo, a pesar que el éxito es una constante en su carrera, sus inicios frente a la cámara fueron poco glamorosos. Específicamente su trayectoria como actriz comenzó hace 35 años ya que en ese momento se presentó a su primer casting.

La actriz mexicana, protagonista de House of Gucci y The Eternals, entre otras, arrancó en la televisión mexicana trabajando en las telenovelas El callejón de los milagros y enTeresa. Por estos trabajos, donde logró una importante popularidad, fue distinguida y dio su salto a la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Salma Hayek durante su primer casting en los años noventa para Televisa. Foto/captura Salma Hayek durante su primer casting en los años noventa para Televisa. Foto/captura

Cómo lucía Salma Hayek en su primer casting hace 35 años

El material del primer casting de la actriz fue exhibido en el programa Despierta América. Allí los conductores señalaron que se trataba de un material exclusivo que nunca había sido divulgado.

Durante el casting para la cadena Televisa, la mexicana comenzó con una presentación. “Hola, soy Salma Hayek, tengo 20 años y estoy en el primer grupo del segundo año del centro de capacitación y no tengo ninguna experiencia”, dijo y luego comenzó con su trabajo.

Salma Hayek realizó la audición junto a una blusa verde y una falda oscura. La Veracruzana se produjo con un peinado muy usual en la década del noventa. Luego de sus primeras palabras comenzó con las líneas de texto que debía transitar en su escena.

“Y aquí está. No has llamado querido, si me lo dijeras. Si pudieras hablarme con tu voz propia, en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz?”, fueron las primeras líneas de la escena de la actriz que se dirigió a un teléfono fijo.

Finalmente, la actriz se quedó con el personaje y se lució en la telenovela Teresa. Luego su derrotero ya se sabe: triunfó en Hollywood y hoy, a los 55 años, años luce espléndida.

Salma Hayek. Tenía 20 años cuando se presentó como actriz en Televisa. Salma Hayek. Tenía 20 años cuando se presentó como actriz en Televisa.

Salma Hayek en los premios SAG

La noche del domingo, la actriz vivió un momento incómodo en los Premios SAG cuando Michael Keaton ganó una estatuilla, pero no estaba en la sala y se demoró para recibir el premio que debía entregarle Salma Hayek.

Keaton obtuvo el premio como Actor por su papel en Dopesick. Tras anunciar su nombre, Salma Hayek se quedó mirando a su alrededor y nadie asistió al escenario. Hubo un largo e incómodo silencio. Tras varios segundos, Hayek empezó a ponerse nerviosa.

«¿Me estás tomando el pelo? Tengo miedo escénico», le recriminó Hayek a Keaton. Y lo apuró, «Vamos, Michael. Vamos, Michael».

Salma Hayek presentando el premio que ganó Michael Keaton en los premios SAG. Foto/Reuters. Salma Hayek presentando el premio que ganó Michael Keaton en los premios SAG. Foto/Reuters.

Keaton llegó corriendo al escenario y ni siquiera se molestó en subir las escaleras con calma, sino que se lanzó a paso acelerado. Y tenía una buena razón para llegar tarde.

«Muchas gracias», dijo Keaton tras recoger el premio de manos de Hayek. «Lo siento, demoré porque tuve que hacer un viaje rápido al baño de hombres. Y estaba lleno, por cierto».

Keaton luego de agradecer dijo un emotivo discurso en el que dedicó el premio a su sobrino, fallecido por sobredosis de drogas.

por El Clarín

