EEUU | Incendios forestales en Florida siguen activos concentrados en el noroeste

Al menos una veintena de incendios forestales de diversa envergadura continúan activos este domingo en Florida con fuertes vientos y el foco de atención en el noroeste del estado, donde arden más de 9.400 acres, según el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Medio locales como el Canal 7 de NBC dan cuenta de que los incendios denominados Bertha Swamp Road y Adkins Avenue están quemando 9.400 acres en el Panhandle, la zona del noroeste de Florida donde el huracán Michael destruyó 72 millones de toneladas de árboles en 2018.

Según este medio, los niveles de peligro de incendios forestales son elevados en todo el estado, con base en un mapa actualizado del Servicio Forestal de Florida donde se observa una veintena de puntos rojos que van desde el sur del estado hasta el noroeste, pasando por el centro.

«#BerthaSwampRoadFire permanece activo esta mañana. Tenemos 17 buldócers en el incendio de 8.000 acres y está contenido en un 10 %. Recursos adicionales de FFS, así como 4 helicópteros del @FLGuardia están en camino», informó hoy en Twitter la estación del FFS ubicada en Chipola, que atiende a los condados floridanos de Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton y Washington.

Asimismo, la estación señaló que los helicópteros han arrojado más de 103.000 galones de agua para combatir el incendio Adkins Avenue desde el viernes.

«Este incendio de 1.400 acres ahora está contenido en un 35 % con 25 unidades de tractor/arado luchando activamente contra el incendio», detalló la estación del servicio forestal.

En un comunicado, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) indicó este sábado que ha solicitado «una subvención adicional de asistencia para el manejo de incendios» a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

«En el momento de la solicitud, los incendios Bertha Swamp Fire, Dogwood Way Fire y Adkins Avenue Fire estaban ardiendo en más de 9.400 acres en los condados de Bay, Gulf y Calhoun. Juntos, estos incendios formaron el complejo de incendios de Chipola», dice el comunicado.

NEW FIRE: @FLForestService firefighters are actively engaged with a new fire in the vicinity of Tram Road and US 98. There are four tractor-plow units on the fire as well as multiple structure units. Residents asked to monitor @BayCountyEM for any potential evacuation orders. pic.twitter.com/GXtMZpRuf0

— FFS Chipola (@FFS_Chipola) March 6, 2022