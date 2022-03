España | en los Emiratos Árabes ese impuesto es del 0%

El Rey Juan Carlos I ha informado a su hijo el Rey Felipe VI su deseo de regresar a España, pero no de manera inmediata, subrayando que seguirá viviendo de manera permanente y estable en Abu Dabi, aunque viajará periódicamente a nuestro país. La elección de seguir residiendo en Emiratos Árabes Unidos (EAU) es fácil de entender: allí Juan Carlos I es residente fiscal y el IRPF es fácil de recordar porque es muy redondo: 0%, no se paga por este concepto. Las ventajas fiscales para alguien como el Rey emérito, a quien la Fiscalía le acaba de archivar tres investigaciones pese a constatar numerosas irregularidades fiscales, son evidentes.

El sistema fiscal de Emiratos Árabes es muy conveniente para personas con grandes patrimonios porque allí no está obligado a hacer una declaración personal por rentas de capital como en España. Al no tener que declarar IRPF, no tiene obligación de declarar ni la procedencia ni la localización de su dinero, algo que sí debería hacer de residir en España.

En los EAU no se recauda ningún impuesto sobre las rentas particulares. Los individuos que viven y trabajan en los EAU pueden ser considerados residentes para fines de un tratado de doble imposición y obtener un certificado de residencia fiscal en los EAU (bajo ciertas condiciones, incluyendo su presencia física en el país por más de 183 días en cualquier período de 12 meses), condición que cumplió el Rey emérito en marzo de 2021, tal como adelantó OKDIARIO.

La decisión del Rey emérito busca, sobre todo, blindarse fiscalmente, porque si residiera en España tendría que declarar cada año sus rentas de capital por su patrimonio universal, lo que aumentaría el foco sobre sus cuentas en el extranjero.

Archivo de tres causas

La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de archivar las dos causas que estaban abiertas en el Ministerio Público sobre la fortuna del Rey Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. OKDIARIO ha tenido acceso a esta decisión del Ministerio Fiscal de la que el Rey emérito ha sido informado desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Regularización fiscal

Hay que recordar que el Rey emérito estuvo inmerso en una fuerte polémica por su última regularización fiscal en la que hizo un segundo pago a Hacienda por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie. Por todo ello, Juan Carlos I pagó 4,4 millones a la Agencia Tributaria.

El abono se correspondía a las rentas recibidas de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans, que le habría sufragado viajes en avión y otros servicios considerados pagos en especie por los que el anterior Jefe del Estado español no habría tributado aún.

La operación fue la segunda regularización fiscal que el Rey emérito. A comienzos del mes de diciembre de 2020, Juan Carlos I ya abonó a las autoridades tributarias -en este caso las de la Comunidad de Madrid- 678.000 euros. Es decir, que acumuló ya regularizaciones por más de cinco millones de euros.