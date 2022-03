Joven asesino a toda su familia

Su propia sangre acabó con sus vidas. El alcohol, las viejas rencillas o los celos los llevó a la fatalidad. En el estado Lara se han registrado más de 20 crímenes, en los que figuran parientes como los implicados en la tragedia.

Por años convivieron bajo el mismo techo, compartieron un plato de comida y hasta se brindaron apoyo como lo hacen las familias, pero la codicia pudo más y en la mayoría de los casos los llevó a llenarse las manos de sangre, de esa misma que corre por sus venas.

Un caso reciente fue el dantesco crimen ocurrido en El Degredo, municipio Andrés Eloy Blanco, donde un joven de 22 años de edad asesinó a toda su familia, presuntamente, con el pretexto de que su madre no sufriera por la violencia intrafamiliar.

Como el «Monstruo de El Degredo» conocen al muchacho en Sanare, pues en agosto del año pasado habría asesinado a sangre fría a su papá, mamá y dos hermanas, una de ellas estaba embarazada.

Con una mirada fría, la mitad de su rostro golpeado y su vestimenta ensangrentada, José Vicente Aguilar Manzano, de 22 años, habría confesado el crimen de su familia, las víctimas recibieron machetazos certeros, dos de ellas fueron decapitadas.

Las víctimas quedaron identificadas como Antonio Vicente Aguilar, de 56 años (padre), Reina del Carmen Manzano, de 52 años (madre) y sus dos hermanas: María Isabel y Yenny Carolina Aguilar Manzano, de 20 y 32 años de edad.

Aquel 12 de agosto en la madrugada, se supo que José Vicente atacó a sus víctimas mientras dormían. El primero en ser agredido fue Antonio Vicente, su padre. El hombre con un filoso machete lo atacó dejándole una herida certera entre el pómulo y cuello del lado izquierdo, luego fue por su madre Reina, a quien macheteó en el brazo derecho, con heridas profundas para luego darle otro machetazo en la cara.

Al parecer, Yenny, hermana, habría escuchado los ruidos y se levantó para ver qué pasaba, y justo en ese momento fue atacada, presentó varias heridas en su cuerpo, pero la más certera fue en la parte de atrás del cuello, que por poco la decapita.

La cuarta víctima fue María Isabel, quien estaba embarazada y estaba llegando a la finca, presumen que cuando entró a la vivienda se encontró con la escena de terror y fue atacada por su hermano.

La historia del «Monstruo de El Degredo» no es la primera ni la única ocurrida en Lara, pues el estado ha sido testigo de escenas sangrientas que parecen sacadas de un fragmento de una película de terror.

Hermanos que se convierten en Caín, por matar a sus hermanos, u hombres que asesinan a sangre fría a sus parejas y que alegan ataques de celos para «justificarse».

Y es que en estos casos, madres, tíos y primos terminan entregando a las autoridades a los responsables de los crímenes.

«Son los casos que de inmediato se procede a detener a los implicados, pues me ha tocado casos en donde son los propios padres que entregan a sus hijos por cometer homicidios, por ejemplo, en contra de sus primos», sostuvo una fuente del Cicpc.

En la región larense, en los últimos siete años, se han cometido alrededor de 24 crímenes que son vinculados con personas de la misma sangre. Según el rastreo de los reportes de LA PRENSA, la mayoría de los casos registrados son por líos amorosos, pero otros por pleitos contra primos de hace años.

Eran primos

El 5 de febrero, pero de hace cinco años, Hilario Antonio Soto (45) fue asesinado de tres impactos de bala en Villanueva, municipio Morán, y tras cuatro meses de investigación el Eje de Homicidios del Cicpc logró capturar a los responsables, quienes eran sus primos.

Ese año se supo que Hilario y uno de sus primos tenían problemas debido a un negocio en donde estaba involucrado mucho dinero. Ese día, estaban tomando junto a varios parientes en el pueblo, pero el alcohol hizo de las suyas y comenzaron a discutir.

En medio de la pelea rompieron hasta los vidrios de los carros, pero fueron separados por los demás familiares que estaban con ellos. Cada quien se fue a su casa, pero uno de los primos en conflicto, supuestamente, llamó al otro y se amenazaron.

Los primos se citaron, eran las 5:30 de la tarde cuando llegaron hasta la quebrada del caserío La Guama, el primo llegó a bordo de un vehículo, mientras que Hilario caminaba.

Cuando ambos se vieron, supuestamente, el primo abrió fuego contra Hilario, logrando herirlo en tres oportunidades hasta dejarlo muerto.

Según el Cicpc, el crimen fue cometido por los hermanos Octavio y Ustogio Antonio Soto Colmenares, ambos primos de Hilario. En junio del año 2017, fueron detenidos.

Matan a sus hijos

Hace más de siete años, la muerte de una niña de 15 meses de nacida causó conmoción y dolor en Lara, su madre, la que la llevó durante nueve meses en su vientre y debía cuidarla siempre, fue quien la mató sin compasión y luego lanzó su cuerpo a una quebrada.

Yolibeth del Carmen Pereira, madre de la pequeña, luego de asesinarla envolvió con unas sábanas el cuerpo de la niña y lo metió en un saco blanco, el coche de la pequeña fue usado para ocultar y trasladar el cadáver a una quebrada que queda detrás del Club Ítalo Venezolano, cerca de El Ujano, donde lo lanzó.

Presuntamente, la mujer confesó que había asfixiado a la niña con sus propias manos, le dio una puñalada en la nuca y luego la decapitó con un cuchillo.

Yolibeth no fue la única madre desnaturalizada, pues en el año 2019, Mileidy Reverón (23) fingió el rapto de su bebé de dos meses y 23 días de nacido, pero pocos días después el Cicpc logró desmontar su versión y la detuvieron por estar, presuntamente, involucrada en el homicidio de su niño.

El 1 de mayo de 2019, la mujer habría lanzado a su bebé en una quebrada de Villa Productiva I, al oeste de Barquisimeto. Tras la caída, el pequeño murió.

Lo mata su cuñado

Un agricultor tuvo un altercado con sus cuñados y tras unos minutos terminó muerto. El hecho ocurrió en marzo de 2017, cuando la víctima estaba en una reunión familiar, pero con el pasar de las horas, presuntamente, una rencilla vieja entre el hombre y su cuñado acabó con sangre.

A Hernán Félix Suárez Cordero, de 27 años, lo asesinaron de una descarga de escopeta. La víctima estaba junto a su pareja y sus cuñados tomando, pues como era fin de semana estaban compartiendo, pero durante la madrugada, surgió una pelea entre Hernán y uno de sus cuñados.

Aunque los familiares no supieron con exactitud qué había pasado, al consultarle a la pareja ella habría informado que Hernán, supuestamente, la maltrató y el hermano se fue contra él.

Tras ocurrir el crimen, se supo que el homicida usó la moto de Hernán para huir del lugar y antes de marcharse, presuntamente, se llevó un dinero del agricultor.

Los familiares de Hernán denunciaron ante los cuerpos de seguridad que el responsable de la muerte era su cuñado y los uniformados iniciaron con las investigaciones.

De los más de 20 crímenes que se cometieron en los últimos años, funcionarios del Cicpc atraparon casi a todos los responsables, según comentó una fuente policial.

Conviven con su «enemigo» bajo el mismo techo

A su «enemigo» lo tenía durmiendo a su lado. Por años, en el estado Lara se han registrado muerte de mujeres a manos de sus parejas, en la mayoría de los casos, son relaciones de más de 10 años.

En enero del año pasado, Yrailys del Valle Agüero (23), fue estrangulada con un mecate, presuntamente, por su pareja, quien huyó de la escena del crimen. El hecho ocurrió en el sector El Pueblito de Quíbor, municipio Jiménez y no fue sino hasta horas de la noche que los familiares hallaron su cuerpo.

La víctima sufría de maltratos por parte de su novio. Había sido golpeada en dos oportunidades por su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos años.

Otro caso ocurrió en 2019, una adolescente de 17 años fue asesinada por quien era su cuñado, quien a su vez era su pareja.

El día que ocurrió el crimen, la muchacha estaba sentada frente al televisor de su casa, en el caserío Barranca, del municipio Morán, cuando el homicida llegó sigiloso y le dio un machetazo en la cabeza.

Los funcionarios del Cicpc investigaron, pues para ellos el homicida estaba entre los familiares y conocidos. La casa no estaba violentada, no fue robada y a la víctima no la golpearon antes de asesinarla.

Estas historias son sólo una mínima cifra de los casos cometidos en Lara, pues esposos y novios han asesinado a sus parejas y luego que son atrapados aseguran que estaban «cegados por los celos».

Hay homicidas que vivieron con sus esposas por más de 30 años y las mataron.

Guaros convertidos en Caín

En Lara, varios barquisimetanos se han convertido en Caín tras matar a sus hermanos, como lo indica la Biblia: «Celoso de su hermano, Caín mató a Abel».

En Barquisimeto, Reinaldo Tomás Rivera Gil, tenía 62 años, fue asesinado aparentemente por su hermano. Reportes periodísticos desde hace cinco años, indicaron que su hermano, con quien convivió la mayor parte de su vida y con quien aún residía, era el principal sospechoso.

El crimen se cometió en la calle 15 entre 2 y 3 del barrio Bolívar, al oeste de Barquisimeto. Al parecer, el hermano cometió el homicidio para quedarse con la vivienda.

Un año después ocurrió otro caso, Víctor Alexander Durán Barreto, de 54 años, apodado el «Caín guaro», presuntamente, cegado por la ambición mató y descuartizó a sus tres hermanos para quedarse con la vivienda que habían heredado de su madre.

Víctor, quien era el mayor de esta familia fue el cerebro y actor principal de este triple crimen y arrastró a su sobrino.

Con información de: La Prensa de Lara