Kanye West decapitó en un video al novio de Kim Kardashian

Celos, odio y bronca. Sólo así se explica el inexplicable nuevo video de Kanye West, donde aparecen muñequitos animados y claramente él se muestra secuestrando y decapitando a Pete Davidson, el famoso actor cómico que antes salía con Ariana Grande y ahora está de novio con Kim Kardashian, la ex de Kanye.

Sus celos, odio y bronca ahora quedaron inmortalizados en el video de su canción Eazy, que obviamente se hizo viral y consiguió que todos los medios y los fans hablaran de… sus celos, odio y bronca.

Kim Kardashian y Pete Davidson y Kanye West, el triángulo en cuestión. Kim Kardashian y Pete Davidson y Kanye West, el triángulo en cuestión.

Un poco de contexto: desde el miércoles pasado, Kim Kardashian volvió a ser oficialmente una mujer soltera y eliminó el apellido de su ex-marido Kanye West de su nombre legal, tras conseguir que el juez que supervisa su divorcio accediera a la petición que ella había presentado al respecto en diciembre.

EL VIDEO:

La reacción de Kanye fue violenta, al menos en el macabro videoclip para su flamante canción «Eazy», donde una versión suya de animación secuestra y entierra vivo a la versión animada de Pete Davidson, el actual novio de Kim. También hay un guiño a las rosas que Kanye le regaló a la madre de sus cuatro hijos el pasado día de San Valentín, en un gesto de buena voluntad que ella aceptó, pero que no duró demasiado.

Una imagen del video de «Eazy», cuando Kanye West secuestra a Pete Davidson. Una imagen del video de «Eazy», cuando Kanye West secuestra a Pete Davidson.

El video se estrenó en su cuenta de Instagram el mismo día miércoles, cuando su ex culminó el divorcio. Kanye aparece rapeando sentado sobre un féretro y luego aparecen muñequitos de arcilla indudablemente similares a Kanye y Pete, a quien el rapero le pone una bolsa sobre la cabeza y lo secuestra. Luego lleva en moto a terreno abandonado y lo entierra vivo.

Pete Davidson, famoso integrante del programa «Saturday Night Live». Pete Davidson, famoso integrante del programa «Saturday Night Live».

En el vídeo, el avatar de Kanye esparce semillas sobre la cabeza de Pete, que aparece enterrado hasta el cuello, para que crezcan unas flores que él corta con unas tijeras y le envía a Kim en la parte trasera de una camioneta.

En otra escena, el rapero aparece sosteniendo en sus brazos la cabeza decapitada del cómico de Saturday Night Live y los créditos finales terminan con un mensaje para su antigua esposa: «Todos vivieron felices para siempre / Menos Skete (el apodo despectivo con el que se refiere a Pete), ya sabés quién. / Es broma, está bien».

Kanye West y Kim Kardashian en tiempos mejores, antes del divorcio. Foto: AFP. Kanye West y Kim Kardashian en tiempos mejores, antes del divorcio. Foto: AFP.

Además, en el tema, «Ye» (como se hace llamar ahora el músico) hace referencia a la nueva pareja de su ex asegurando que Dios quiso que sobreviviera al accidente de tráfico que sufrió en 2002 solo para que pudiera darle una paliza a Pete.

¿Quién es Pete Davidson?

FILE PHOTO: 2018 MTV Video Music Awards – Arrivals – Radio City Music Hall, New York, U.S., August 20, 2018. – Pete Davidson and Ariana Grande. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo FILE PHOTO: 2018 MTV Video Music Awards – Arrivals – Radio City Music Hall, New York, U.S., August 20, 2018. – Pete Davidson and Ariana Grande. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Comediante, actor y guionista de 28 años, el nuevo novio de Kim Kardashian integra el elenco del histórico programa cómico estadounidense Saturday Night Live. Hizo stand-up en los programas Adam Devine’s House Party, Jimmy Kimmel Live! y Comedy Underground with Dave Attell. También apareció como estrella invitada en la serie Brooklyn Nine-Nine.

En cine apareció en películas como The Dirt (la biografía del grupo de rock Motley Crue) y la semi-autobiográfica The King of Staten Island. Además, hizo un rol secundario en The Suicide Squad, como el personaje Blackguard.

Y lo más importante, al menos para los medios, es que fue novio de la estrella pop Ariana Grande en 2018. Luego salió con la actriz Kate Beckinsale.. y ahora con la mega-influencer Kim.

