Miranda | Regresan las colas de vehículos en las gasolineras subsidiadas

El aumento del número de estaciones de servicio a precio internacional ha ocasionado que se incrementen las colas en las gasolineras que aún venden el combustible subsidiado en el estado Miranda.

En un recorrido realizado por el equipo de El Pitazo en Altos Mirandinos y los Valles del Tuy, se observaron largas filas de vehículos en las estaciones donde la gasolina aún tiene un valor de 0,10 bolívares por litro. En algunas volvieron al sistema pico y placa; en otras sigue libre.

Las estaciones de servicio La Auxiliadora y Los Colorados, en los municipios Los Salias y Guaicaipuro, respectivamente, ahora venden el combustible a 50 centavos de dólar por litro, al igual que las gasolineras Ocumare, C.A. y Los Rosales en Valles del Tuy. Entre tanto, en la subregión de Barlovento pasaron a la modalidad de internacional las estaciones Higuerote, Marina Carenero Yacht Club y Parador Turístico Ruta del Sol (Caucagua), según una lista divulgada el 5 de marzo.

“Las colas habían disminuido en Los Teques y ahora solo dejan dos gasolineras a precio subsidiado. Es una medida que afecta a quienes no ganamos en dólares y tampoco tenemos solvencia económica”, destacó un conductor que esperaba ser atendido en la estación de servicio Los Nuevos Teques.

En la subregión mirandina solo permanecen con costo subsidiado las bombas Oveja Negra, Don Blas y Casco del Pueblo; en San Antonio de los Altos y en el Municipio Guaicaipuro se mantiene Nuevos Teques, Independencia, El Cabotaje y El Limón. Entre tanto, venden a precio internacional: Km 01, Auxiliadora, La Hoyada, Los Colorados y Cumbre Roja.

La asignación progresiva del cupo de la gasolina también ha generado quejas en los conductores. “Hasta febrero, todos los primero de cada mes me llegaba un mensaje con la notificación de que tenía 120 litros de gasolina disponible, pero hasta este siete de marzo aún no he recibido lo correspondiente a este período. ¿Cómo hago para movilizarse si no tengo para pagar la gasolina en dólares?, se preguntó Lorenzo Martínez, conductor de los Valles del Tuy.

Esta nueva modalidad de las condiciones y cronograma del cupo de gasolina fue anunciada por el Gobierno el 27 de febrero. “Ahora se realizarán asignaciones de manera progresiva para evitar sobrecargar el consumo, las estaciones de servicios y los diferentes sistemas tecnológicos el primero de cada mes”, se leía en la información oficial.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

