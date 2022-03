Perú | Congresista de AP no otorgará voto de confianza

Asimismo, se refirió a algunos ministros y la desconfianza que les da en el poder

El congresista de Avanza País, Diego Bazán aseguró que, por su parte, no otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres. Pues, no comparte el desempeño del premier como ministro.

“Yo he sido bastante claro. En otros gabinetes invité a tener paciencia, a escuchar, pero en este caso nosotros conocemos al señor Aníbal Torres y sabemos que ha tenido un desempeño bastante lamentable como ministro. He sido bastante crítico, por ser muy confrontacional con la prensa, con el Congreso de la República, incluso un viceministro indicó que se fue porque era una persona muy pedante”, expresó el congresista.

En esa línea, Bazán preciso que siempre fue paciente con otros gabinetes, pero está vez el congresista argumenta que ya conocen del ‘carácter de Torres’. Pues, afirman que el premier es muy crítico, confrontacional con la prensa y Congreso.

Sin embargo, aseguró que esta decisión era propia y que todavía no estaba acordado una votación en conjunto con su bancada. El congresista precisó que esto lo decidirán mañana, pues Avanza País ya programó una reunión a las 11 de la mañana.

“Ya no se habla mucho de quien es el señor Aníbal Torres, ya lo conocemos. De manera particular no voy a dar el voto de confianza, pero la posición colectiva, de bancada, recién la vamos a decidir el día martes. Tenemos una reunión programada a las 11 de la mañana y voy a ser respetuoso a la posición de bloque. Obviamente si existe una mayoría, se tendrá que respetar”, agregó.

Congresista respetará decisión en grupo

Por otra parte, el congresista afirmó que respetará la decisión que se tome en grupo. Recordemos que este 8 de marzo, Aníbal Torres acudirá con su nuevo gabinete al Congreso a solicitar el voto de confianza.

Pese a que hace pocos días renunció el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, aún hay cuestionamientos como el titular de Salud, Hernán Condori.

Pues el mismo congresista que si bien es cierto el voto de confianza no depende de la renuncia de un ministro, la presencia de Condori como ministro es muy cuestionada. Incluso, Bazán afirmó que presentó una moción de interpelación contra el actual ministro de Salud.

“He presentado una moción de interpelación contra el ministro de Salud, el señor Condori, que es el más cuestionado del Gabinete. El señor debía irse, por el bien y la salud de todos los peruanos. No se puede pagar una cuota política a través de un ministerio delicadísimo”, expresó.