Representantes y alumnos de la U.E El Ángel exigen clases permanente a la Zona Educativa

Estudiantes y representantes de la Unidad Educativa El Ángel hacen un llamado a las autoridades de la zona educativa de Nueva Esparta, para que se retomen las clases en modalidad presencial, tal como se venían desarrollando, la cuales fueron suspendida desde el pasado jueves de forma arbitraria y sin fundamento por el ente educativo.

Dicha institución venía desarrollando las actividades escolares de forma normal apegada a todos los protocolos de bioseguridad emanado por OMS como consecuencia de la pandemia y el pasado jueves una comisión de la Zona Educativa sin ningún análisis previo ordenó la suspensión de las actividades escolares presenciales y solo autorizando tres días a la semana quitándole así el derecho a los estudiantes a una educación integral de calidad.

No asistir presencialmente a las escuelas afecta el bienestar de los niños y adolescentes, su seguridad y desarrollo, pues es allí donde reciben educación, y protección, donde juegan, hacen amigos y reciben el apoyo de sus docentes.

Denuncian los representantes de la institución que no entienden como existen permisos para realizar carnavales escolares, eventos y se le quite el derecho a la educación con la escusa de la pandemia y para las mencionadas actividades no se toca el tema del covid-19.

Igualmente piden seriedad a la zona educativa en vista que dos o tres personas irresponsablemente hagan una denuncia contra el Colegio sin argumentos, dicho organismo tome drásticas decisiones sin tomar en cuenta el daño que le hace a los estudiantes quienes exigen su derecho a una educación integral y de calidad.