Residente vs J Balvin: ¿qué hay detrás de la historia de los hot dogs?

Paso a paso de esta pelea

Round 1

El debate comenzó en septiembre de 2021 cuando J Balvin le pidió a sus colegas del género urbano boicotear la ceremonia de los Latín Grammy. El paisa consideraba que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no valoraba suficientemente a los reguetoneros.

Ese fue el detonante para que Residente subiera un video en Instagram en el que le reclamó a Balvin por su llamado a boicotear la ceremonia, en la que se le rendía tributo a Rubén Blades , y comparó la música del artista de Medellín con los perros calientes, por ligera.

Round 2

Tanto Residente como J Balvin borraron sus publicaciones y todo parecía estar solucionado.

Dos días después de que los videos desaparecieran de Twitter, el músico paisa subió en Instagram un par de fotos al lado de un tradicional puesto de perros calientes (Hot Dogs) en Nueva York. Balvin aprovechó la imagen, que es una respuesta al señalamiento de René, para lanzar el remix de la canción Sal y perrea.

La fuerte respuesta de Residente no se hizo esperar. En un video de cinco minutos de duración se fue con todo contra J Balvin. “Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, fue una de las polémicas frases que usó René en esa ocasión para referirse al antioqueño.

En su post, el puertorriqueño aseveró que J Balvin lo llamó “llorando” en su momento para pedir que eliminara la publicación. Ese día lo llamó el “tibio de Medellín”. J Balvin no respondió.

Round 3

En diciembre de 2021, en una entrevista al canal de Youtube, Dímelo King, el colombiano dijo que le había dolido el cruce de palabras que sostuvo con Residente. “Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió… Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, fue lo que explicó el reguetonero en esa entrevista.

Round 4

Residente reapareció esta semana en redes con un video en el que alertaba que un “pendejito”, para referirse a Balvin, había intentando a través de amigos conjuntos evitar que saliera una canción en la que se refería a él.

La versión del equipo de trabajo de Balvin, contada a EL COLOMBIANO, es que eso es falso y que nadie, ni ellos ni la disquera, hizo nada para evitar esa canción.

El tema, con el DJ Bizarrap (BZRP), salió al aire el jueves 3 de marzo.

J Balvin no se ha pronunciado de manera pública y según conoció este diario no lo hará.

